Een 8 voor Louis van Gaal

Altijd die oud-voetballers die zich tegen Van Gaal opstellen. Het doet totaal niet ter zake: Van Gaal is veel populairder dan Sneijder en alle internationals samen. Gullit en Van Basten hebben Louis nog nooit serieus genomen, zoals ze nooit welke trainer dan ook serieus hebben genomen. Topvoetballers trekken hun eigen plan. Intussen maakt Louis een rituele ruzie met een of andere journalist, die hij niet serieus neemt. Alleen trainers op het tweede plan nemen journalisten serieus. Aan hen zouden ze ooit iets kunnen hebben, als ze een club zoeken. Van Gaal zoekt de conflicten ook op. Als hij een vijandbeeld kan creëren, zal hij het niet laten. Goed voor de sfeer in de groep. Rensch en Taylor wel uitnodigen en Veerman niet, kan strategie zijn. Of misschien stond Rensch al op het lijstje voordat hij zondag uitgleed. Kan ook.

