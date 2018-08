Van Gaal: Het is voor 90 procent zeker dat ik stop

Maar, zo voegde hij eraan toe: "Ik kan nog niet helemaal zeggen dat ik met pensioen ben."



Van Gaal liet eind april bij een uitzending van Ziggo Sport weten dat hij een aanbieding had gekregen, die hij bijna niet kon weigeren. Maar hij heeft uiteindelijk toch nee gezegd.



"Die job was op mijn lijf geschreven. Als ik alleen op de wereld was, dan had ik het gedaan, maar dat ben ik niet." Hij wilde niet zeggen uit welk land of van welke club het aanbod kwam.



Manchester United

Hij lijkt zich te gaan richten op zijn pensioen met zijn vrouw Truus. "Ik had een afspraak om op mijn 55e te stoppen, maar daar is al tien jaar bijgekomen."



De 66-jarige Van Gaal was voor het laatst actief als coach bij Manchester United. Hij vertrok in mei 2016 bij de Engelse club. In 1995 leidde hij Ajax naar winst in de Champions League.



