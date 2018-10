Van Gaal: 'Ajax maakt het niet af, dus is nog geen topploeg'

Alle deuren van de Allianz Arena gaan open voor Herr Von Gaal.



De trainer in ruste, de laatste die in 1995 een Europese hoofdprijs won met Ajax, is in München als analist van Ziggo, en er worden opnamen gemaakt voor een documentaire over zijn werkzame leven. Die zal over een jaar bij Omroep Max worden uitgezonden.



Als Van Gaal na de Champions Leaguewedstrijd Bayern München-Ajax (1-1) alle plichtplegingen achter de rug heeft, laat hij zijn licht schijnen over het huidige Ajax.