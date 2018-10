Van Gaal: 'Ajax doet qua talent niet onder voor elftal van 1995'

Van Gaal over Ajax vs. Bayern

Louis van Gaal vindt dat Ajax een heel sterk elftal heeft, zegt hij tegen Ajax TV. “Qua talent doen ze niet onder voor het elftal dat in ‘95 de Champions League won. Ook dat team barstte van het talent, met jongens als Kluivert, Seedorf en Overmars. Dus die toets kunnen ze wel doorstaan.”



Kanttekening: met alleen talent win je geen wedstrijden. Een team moet in balans zijn. En dat is Ajax nog niet, ziet Van Gaal. “Er staan vooral aanvallend ingestelde spelers op het veld. Die leggen meer risico in hun spel. Dat is fantastisch tegen mindere tegenstanders, maar topploegen straffen het af. Dat zag je tegen PSV.”



De hamvraag is natuurlijk of Ajax kans maakt tegen Bayern, een van de beste teams ter wereld. Van Gaal ziet mogelijkheden. “Ze hebben niet enkel geïnvesteerd in jong talent, maar ook in ervaren voetballers als Blind, Huntelaar en Tadic. De kwaliteit is er en Bayern zit in een mindere fase.” Van Gaal doelt op de laatste twee competitiewedstrijden van Bayern, waarin slechts één punt werd behaald.



“Maar dan moet Ajax geen balverlies lijden op plekken waar dat niet kan,” vervolgt Van Gaal. “En je moet rekening houden met de kwaliteiten van Bayern. Dat is schijnbaar een vies woord in Nederland, maar je moet als trainer je eigen spelers in hun kracht laten spelen, en die van de tegenstander niet. Dat heet tactiek.”