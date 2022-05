Van een aardbeving in Zuidoost tot ‘die gitzwarte dag’: kampioenswedstrijden van Ajax, meestal een feest

Ajax kan woensdagavond de 36ste landstitel veroveren als het in eigen stadion wint van Heerenveen. De club hunkert naar een mooi slot van het seizoen, maar kampioenswedstrijden van Ajax zijn niet altijd een feest.

15 mei 2011 Ajax-FC Twente

Ajax-FC Twente is de ultieme kampioenswedstrijd. Alle ingrediënten die een titelgevecht smaak geven, zijn aanwezig: het is de laatste wedstrijd van het seizoen, de nummer één (Twente) op bezoek bij de nummer twee. Ajax is al zeven jaar geen kampioen geworden en heeft een week eerder nog de bekerfinale verloren van FC Twente. Ajax begint met een punt achterstand aan het duel en moet dus winnen.

De Johan Cruijff Arena, dan nog gewoon Arena geheten, zindert, dampt, stampt. Het is een warme zondagmiddag, deze 15 mei, de 41ste verjaardag van trainer Frank de Boer. Siem de Jong opent de score na iets meer dan twintig minuten. Als Twentemiddenvelder Denny Landzaat na rust een eigen doelpunt maakt, lijkt de buit binnen voor Ajax, maar Theo Janssen brengt de spanning vrijwel onmiddellijk terug met de 2-1, op aangeven van Luuk de Jong.

De strijd voert langzaam naar het kookpunt. Het allermooiste moment volgt in de 78ste minuut en veroorzaakt een kleine aardbeving in Zuidoost. Christian Eriksen geeft een subliem steekpassje op Siem de Jong en die maakt met een listig stiftballetje de 3-1. Ajax passeert FC Twente op de ranglijst en wint voor de dertigste keer de landstitel, goed voor een derde kampioensster op het shirt. Veel Ajaxsupporters beschouwen deze wedstrijd nog altijd als de mooiste die in de Arena (sinds 1996) is gespeeld.

2 mei 2012 Ajax-VVV

Sjaak Swart is ‘mister Ajax’, Davy Klaassen is ‘mister 1-0’ en Siem de Jong is ‘mister kampioenswedstrijd’. Ook tegen VVV, het beslissende duel in het seizoen 2011-2012, maakt hij twee doelpunten. Het zijn de enige goals van de wedstrijd. (Leuk feitje: Steven Berghuis, nu Ajaxspeler, valt in die wedstrijd in aan de kant van VVV).

Weer een jaar later, op 5 mei 2013, pakt Ajax de titel in een thuiswedstrijd tegen Willem II. Het wordt 5-0, Siem de Jong maakt de vierde. Ajax wordt onder trainer De Boer vier keer kampioen op rij, maar het spel wordt met het verstrijken van de jaren roestiger, voorspelbaarder en onaantrekkelijker. Dat geldt ook voor de kampioenswedstrijden.

Op 27 april 2014 gooien Heracles en Ajax het op een akkoordje. Na 22 minuten staat het 1-1 en dat vinden beide ploegen wel best: Heracles handhaaft zich in de eredivisie, Ajax pakt voor de 33ste keer de titel, met slechts 71 punten. Doelman Jasper Cillessen heeft pas laat door dat de teams aansturen op een salonremise. “Vijf minuten voor tijd kreeg ik het pas in de gaten. Toen ik zag dat de verdedigers van Heracles de bal achterin door elkaars benen speelden, wist ik dat het wel klaar was.”

8 mei 2016 De Graafschap-Ajax

Oud-Ajaxspits Yannis Anastasiou gebruikt De Graafschap-Ajax (1-1) vaak als voorbeeld om de eerlijkheid in het Nederlandse voetbal te duiden. In Griekenland, zijn vaderland, is de sport niet schoon. “In Griekenland is het ondenkbaar dat een grote club op de laatste dag de landstitel verspeelt tegen een clubje uit de onderste regionen. In Nederland kan dat wel. Daar speelt Ajax dus gewoon gelijk tegen De Graafschap. Dat maakt sport eerlijk en mooi.”

‘Mooi’ is nou niet het woord dat Ajacieden in de mond nemen als zij terugdenken aan die gitzwarte dag. Alles gaat mis op de Vijverberg. Amin Younes maakt 0-1, Bryan Smeets na rust de gelijkmaker. Een geslaagd offensief van Ajax blijft uit. Trainer Frank de Boer wisselt topscorer Arek Milik, maar met Anwar El Ghazi in de spits en verdediger Mike van der Hoorn als stormram komt Ajax niet veel verder.

De smaakvolle kampioenstaart die De Graafschap heeft laten maken voor de tegenstander wordt na afloop opgepeuzeld door journalisten en ballenjongens. Oud-Ajacied Nathaniel Will, rechtsback van De Graafschap, komt onder de douche vandaan en plukt onderweg naar de uitgang een bosje bloemen uit een van de emmers. Die staan nog in de gang. “Leuk voor thuis,” zegt hij.

Ajax druipt af met de staart tussen de benen. De clubleiding annuleert het geplande feest in de A’DAM Toren. De kampioensshirts met daarop het nummer 34 (Ajax zou voor de 34ste keer kampioen worden) worden vernietigd.

Op 15 mei 2019 komt die 34ste titel er alsnog, als Ajax op de Vijverberg De Graafschap met 4-1 verslaat.

2 mei 2021 Ajax-FC Emmen

De laatste kampioenswedstrijd van Ajax is een saaie: Emmen wordt met 4-0 verslagen in een vanwege de coronamaatregelen lege Arena. Tienduizenden supporters verzamelen zich buiten het stadion, na elke treffer is hun gejuich hoorbaar op het veld. “Het was een groot gemis, spelen zonder publiek,” zegt Jurriën Timber, die tegen Emmen het openingsdoelpunt voor zijn rekening neemt. Hij hoopt woensdagavond tegen Heerenveen op een groot feest, ín het stadion. “Dat is toch waar je het voor doet.”

‘Mister kampioenswedstrijd’ Siem de Jong (33) is er ook bij, maar hij staat nu aan de andere kant: in een shirt van Heerenveen. “Voorgaande keren heb ik de feestvreugde met mijn goals kunnen vergroten, nu moet ik het feestje zien te verstoren. Een gekke gedachte, maar zo gaat het soms in voetbal. Die eerste kampioenswedstrijd tegen FC Twente was uniek. Die sfeer, die ontlading. Dat heb ik nooit meer zó intens meegemaakt. Er zaten veel familieleden en vrienden op de tribune en ik speelde tegen mijn broer Luuk - als je dan twee doelpunten mag maken, waardoor Ajax na zo’n lange tijd weer eens kampioen wordt; dat is onvergetelijk.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: