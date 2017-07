Van der Sar: 'Slechtst denkbare bericht'

#staystrongappie pic.twitter.com/KH4PWF2hKH — Daan van Kooten (@dvankooten) July 13, 2017 Abdelhak is zo'n groot talent, maar helaas zullen we nooit weten hoe ver zijn ster gereikt zou hebben als dit niet was gebeurd Edwin van der Sar

"Dit is het slechtst denkbare bericht. Het is verschrikkelijk. Wij voelen enorm mee met zijn ouders, zijn broers en zussen en zijn overige naasten. Voor hen is dit leed niet te beschrijven,'' aldus de oud-keeper op de website van Ajax. "De klap is hier bij Ajax ook keihard aangekomen, al wisten we dat we ook rekening moesten houden met dit scenario.''



Smeekgebeden

Ajax bracht ook namens de familie van Nouri een bericht naar buiten. "Zij laten weten dat zij nog hoop hebben en zij vragen om niet te stoppen met de smeekgebeden.''



Directeur Van der Sar spreekt verder van de onzekere dagen die de familie en de club hebben doorgemaakt. "Waarbij ontzettend veel mensen op verschillende manieren hebben meegeleefd met zijn situatie. Dat wordt enorm gewaardeerd."



"Ik heb ook gemerkt dat de hele club er sinds zaterdag mee bezig is," gaat Van der Sar verder. "Abdelhak is zo'n groot talent, maar helaas zullen we nooit weten hoe ver zijn ster gereikt zou hebben als dit niet was gebeurd.''



Nouri ontving de afgelopen dagen steun uit heel het land. Zo schreef Feyenoordfan Robin van den Heuvel (36) een gedicht voor de middenvelder, stonden de Nederlandse voetballers bij het EK voor spelers onder 19 jaar stil bij de middenvelder en paste Ajax de fanshop aan om de jonge speler te steunen.



