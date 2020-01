Van der Sar over vertrek Dest uit Qatar: ‘Jullie maken het te groot’

De kwestie rond het al omstreden trainingskamp van Ajax in Qatar heeft een nieuw hoofd­stuk gekregen. De Amerikaan Sergiño Dest (19) voelde zich niet langer veilig in Doha en keerde donderdag terug naar Amsterdam. ‘Jullie maken het te groot,’ aldus algemeen directeur Edwin van der Sar.

Op donderdagmorgen staat een oude bekende langs het trainingsveld van Ajax. Nigel de Jong, al enkele jaren spelend in Qatar, komt zijn oude club bezoeken. Langs het veld laat de 81-voudig international zijn licht schijnen over zijn leven in de hoofdstad Doha. Het is er volgens hem super veilig, het leven is er goed, zijn familie heeft het prima naar de zin en misschien blijft hij over twee jaar, als zijn contract bij Al-Shahania afloopt, wel gewoon in Qatar wonen.



Voor zijn ogen werkt Ajax een training af. Zonder Sergiño Dest. De 19-jarige verdediger hakte woensdagavond de knoop door. Door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran voelde hij zich niet langer veilig in Doha. De in Nederland geboren Dest, een international van de Verenigde Staten (het land van zijn vader), had steeds meer het gevoel dat hij een potentieel doelwit kon zijn. Donderdagochtend stapte Dest op het vliegtuig terug naar Amsterdam, waar hij de komende dagen bij Jong Ajax zal trainen.

“We hebben met hem gesproken, ook over de politiek situatie,” aldus algemeen directeur Edwin van der Sar donderdagavond bij de wedstrijd van Ajax in het Al Janoub Stadium, waar het met een B-ploeg met 2-0 van het Belgische KAS Eupen won. “Over dat er geen dreiging in Qatar is en dat we voortdurend contact hebben met de ambassades. Maar zijn gevoel bleef slecht en toen hebben we met elkaar besloten dat hij lekker naar huis kon gaan.”

“Voor ons is het niet iets groots. Ik heb wel vaker spelers uit trainingskampen zien vertrekken, bijvoorbeeld vanwege blessures. Door de toenemende spanningen die er zijn in de wereld, wordt er nu meer nadruk op gelegd dan in onze ogen nodig is.”

Mensenrechten

Het is een volgende episode bij een veelbesproken trainingskamp. Van der Sar noemde het onlangs nog goedkoop scoren over de rug van Ajax en vond dat sport en politiek twee verschillende zaken waren. Die kritiek ging over de mensenrechtenschendingen in Qatar. De actuele situatie tussen Iran en de VS is een ander onderwerp. Maar de kwestie komt ook weer niet helemaal uit de lucht vallen, aangezien de nationale ploeg van de VS onlangs nog een trainingskamp in Qatar annuleerde.

“We laten ons de gehele week informeren door de veiligheidsmensen,” vervolgt Van der Sar. “Jullie media maken het echt te groot. Dat Sergiño ermee zit, is legitiem, want hij moet lekker kunnen trainen. Maar volgens mij heeft iedereen het hier goed naar zijn zin, met prima omstandigheden om te trainen en te spelen. De keuze is en blijft voetbaltechnisch.”

Vraagtekens

Toch mogen bij de keuze voor Doha om te overwinteren nog altijd vraagtekens worden geplaatst. De velden zijn inderdaad geweldig, qua voorzieningen heeft Ajax helemaal niets te klagen. Maar nadat eerder al het imago van de club een deuk had opgelopen, heeft het trainingskamp nu ook op sportief vlak een kras opgeleverd, aangezien een speler zich niet langer meer veilig voelt om vrij te kunnen trainen. De vraag is daarmee alleen maar meer op zijn plek: waarom moest Qatar zo nodig als locatie voor een wintertrainingskamp worden gekozen?

Toen hij nog wel op het trainingskamp in Doha was: Sergiño Dest kopt de bal. Beeld Ajax Images

Van der Sar: “Dat de discussie er is, snap ik. In de afgelopen drie jaar was die er steeds minder, door onze keuze voor dit trainingskamp wel weer. Als Ajax zijnde weten we dat we een grote naam zijn, en als dat een beweging in gang zet, dan is dat prima. Mensenrechtenorganisaties lieten van zich horen en daar is niets mis mee. Ik ben blij dat het op de agenda staat.”

“Gisteren was ik bij de ambassade en sprak ik met een aantal mensen, ook mensen van de International Labour Organization. Zij zijn bezig met de voorwaarden voor de arbeiders en zien daar een verbetering in. Qatar wil steeds meer richting het Westen opschuiven, maar tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten dat we in een ander werelddeel zitten. Met andere wetten en regels.”

Natuurlijk krijgt Van der Sar alle kritiek mee. Maar dat brengt hem niet op andere gedachten. “Ik denk dat veel mensen niet weten hoe de wereld eruitziet. Wij zijn bevoorrecht dat we op veel plekken komen. Veel mensen lezen wat in de krant staat, of volgen de mening van één persoon, en nemen dat klakkeloos over. En dan mis ik wel een beetje de nuance. Mensen praten elkaar makkelijk na. Dit is gewoon een onderdeel van de wereld en dat probeert zich te ontwikkelen naar een maatschappij die meer inclusive is voor andere mensen dan in de afgelopen jaren het geval was.”