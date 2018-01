Van der Sar over ontslag Keizer: 'Keuze voor nieuwe koers'

Keizer en Bergkamp werden vlak voor de winterstop op non-actief gesteld. Kunt u die rigoureuze beslissing nader toelichten?

"We hebben het spel, de prestaties en de werkwijze van de technische staf een half jaar nauwlettend gevolgd. We boekten wisselende resultaten, de Europese uitschakeling aan het begin was al een domper."



"Daarnaast hebben we een aantal mindere duels gespeeld, en een aantral goede. Maar het ambitieniveau dat we hebben bij Ajax, is niet gehaald. Er zat te weinig progressie in."



De uitschakeling tegen FC Twente in de beker was dus niet de directe reden voor die breuk?

"Nee, het gaat niet om de uitschakeling in het bekertoernooi, of om één gemiste kans of penalty. We maakten ons al langer zorgen over de ontwikkeling van het spel en dat hebben we ook vaak besproken."