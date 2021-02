Van der Sar over Onana: ‘Wij vinden de strafeis extreem hoog’

Ajax algemeen directeur Edwin van der Sar. Beeld ANP

Voor Van der Sar zijn het zware dagen. Zijn club krijgt de ene na de andere opdoffer te verwerken. Van een selectiespeler die verdacht wordt van een steekpartij (Quincy Promes) tot een zeer talentvolle jeugdspeler (Brian Brobbey) die over een paar maanden gratis de deur uitloopt. En van de recordaankoop van 22,5 miljoen euro (Sébastien Haller) die door een administratieve blunder niet mag worden opgesteld in de Europa League tot een keeper die wordt betrapt op doping.

De ironie ontgaat Van der Sar ook niet als hem wordt gevraagd of het dak van de Johan Cruijff Arena wel bestand is tegen de halve meter sneeuw die in de nacht van zaterdag op zondag zal gaan vallen. Het feit dat hij antwoord geeft, zegt genoeg. “De directie van de Arena heeft ons verzekerd dat het kan.”

Acht jaar werkt Van der Sar nu bij Ajax. “Een professionele organisatie, zowel op het veld als op kantoor. Maar ook Ajax is niet vrij van fouten. Er vallen alleen veel dingen samen, en dat is beroerd.”

Medicijn

Ajax wist al langer dat Andre Onana bij een zogenoemde out of competition-controle tegen de lamp was gelopen. Van der Sar: “We kregen bericht van de Uefa in november tijdens de interlandbreak. We hebben contact gezocht met Andre in Kameroen. Eenmaal terug in Nederland zijn we met onze clubarts naar zijn huis geweest. Het hele medicijnkastje leeggehaald. De vergissing bleek: Andre wilde die bewuste dag een hoofdpijntabletje nemen, maar hij heeft per ongeluk een pilletje gepakt uit een strip van een medicijn dat zijn vrouw voorgeschreven heeft gekregen na de geboorte van hun eerste kind. ”

Het zijn verhalen die vaker de ronde doen als sporters worden betrapt op het gebruik van verboden middelen. Van der Sar gelooft Onana echter. “Het is geen spierversterker, het maakt je niet sneller. Het is een vochtafdrijvend middel. Het zou andere middelen kunnen maskeren heb ik begrepen. Maar Onana heeft zich in vijf jaar ontwikkeld tot een topkeeper, die op het punt staat de stap naar de internationale top te maken. Dat komt niet uit een pilletje. Bovendien wordt hij al jaren frequent getest, ook als international van Kameroen. Er is nooit iets bij hem gevonden.”

Ajax heeft na de positieve test een contra-expertise uit laten voeren en ook die was positief. Van der Sar: “Van de Uefa was Onana echter speelgerechtigd zolang de straf niet was uitgesproken. Petje af voor Andre dat hij de afgelopen maanden zo sterk heeft gekeept, wetende wat hem boven het hoofd hing. Eén inschattingsfout tegen Liverpool, maar verder heeft hij Ajax geweldig gediend.”

Beroep

Volgens Van der Sar heeft de Uefa – na het raadplegen van experts – verklaard dat Onana het middel onbewust heeft gebruikt. “Wij vinden de strafeis extreem hoog. We wachten het volledige verhaal van de Uefa af. Daarna hebben we 21 dagen om beroep aan te tekenen bij het CAS.”

Ajax hoopt dan voor de zomer de uitspraak binnen te hebben. Onana mag gedurende zijn schorsing ook niet trainen bij Ajax. Het contract van de keeper loopt over anderhalf jaar af. Van der Sar: “Er zit uiteraard een economische kant aan dit verhaal, maar daar zijn we zijn nu nog niet aan toegekomen. Dat bespreken we de komende dagen intern en ook met Andre. Het is voor hem net zo’n schok als voor ons.”

Een vervanger voor Onana zal Ajax niet halen. De club gaat verder met de ervaren Maarten Stekelenburg (38) en de jonge doelman Kjell Scherpen, die zich volgens Van der Sar goed ontwikkeld. De sportieve ambities worden ook zeker niet bijgesteld. “We willen kampioen worden en de beker winnen. In de Europa League hopen we ver te komen, maar we treffen in Lille een heel sterke tegenstander. Het zijn rare tijden. Ik hoop dat het vanaf zondag ook weer gewoon over voetbal gaat. Winnen is het beste medicijn.”