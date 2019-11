Van der Sar over kritiek op Qatar-trip: ‘Makkelijk scoren’

Ajaxdirecteur Edwin van der Sar hekelt de criticasters inzake de trip naar Qatar. ‘Het is makkelijk scoren over onze rug.’

Dat zei de Ajaxdirecteur Edwin van der Sar vrijdagmiddag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Hij benadrukte dat het Nederlandse ministerie van Economische Zaken geen handelsbeperkingen ten aanzien van Qatar hanteert.



“We zijn een voetbalclub, geen politieke partij,” zei Van der Sar in reactie op kritiek van onder meer Amnesty International vanwege de arbeidsomstandigheden in Qatar. De Amsterdammers gaan trainen op een complex dat onder omstreden condities is gerealiseerd, door migranten die op grote schaal zijn uitgebuit.

Enkele tonnen

“Er liggen voetbaltechnische redenen aan ten grondslag,” zei Van der Sar over het bezoek in januari. Als voordelen somde hij op: de goede velden, het klimaat en het ontbreken van tijdsverschil. Ook stelde hij dat er financiële redenen zijn. Hij becijferde dat een wintertrip doorgaans enkele tonnen kost en hier tonnen oplevert, wat in dit geval zo 1 miljoen scheelt. “Het levert ook aandacht op voor de situatie in Qatar. Die situatie zelf kan Ajax niet veranderen. Dat is ook niet onze rol.”

Eerder op vrijdag werd bekend dat Van der Sar zijn contract bij Ajax met vier jaar verlengt. “Eigenlijk was ik me niet eens bewust dat mijn termijn afliep. En voor mijn gevoel ben ik nog helemaal niet klaar bij Ajax. Dus ik ben blij met het vertrouwen.”