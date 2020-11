Van der Sar over de wereldbeker van Ajax in 1995: ‘Het was niet best’

De Ajacieden wonnen de Wereldbeker voor het laatst in 1995, nadat ze in Tokio van het Braziliaanse Gremio wonnen. Beeld Hollandse Hoogte / Foto Leo Vogelzang BV

“Zes dagen voor de finale hadden we in Estadio Bernabeu met 2-0 van Real Madrid gewonnen. Misschien wel onze allerbeste wedstrijd in die jaren. Het duel in Tokio leefde minder, omdat het aanzien van de wereldbeker in Europa niet groot is. In Zuid-Amerika is dat anders. Gremio was al twee weken in Japan om te acclimatiseren, wij hadden drie dagen om ons voor te ­bereiden.

Er was wel wat tijd voor een beetje sightseeing. Op een middag zijn we naar Electric Town ­geweest. Van een sponsor kregen we een diner aangeboden, traditioneel Japans eten. Er werden pannetjes heet water op tafel gezet en een plateau met vlees. Het was de bedoeling dat je dat vlees in het pannetje hing, een soort fondue met heet water. Dramatisch slecht. Later die avond hadden we een teambespreking. Toen heeft Louis van Gaal via de hotelkeuken nog allemaal patat en andere hapjes laten aanrukken.”

Mosachtig gras

“We namen de wedstrijd wel serieus. Hoe vaak krijg je als voetballer de kans om de wereldbeker te winnen? We wisten niet veel van Gremio. Luiz Felipe Scolari was de coach. En Jardel was een topspits. Louis van Gaal en Gerard van der Lem hadden op VHS-videobanden een compilatie van beelden van Gremio gemaakt. Dat deden ze gewoon zelf, knippen en plakken.

We speelden in een stadion met een sintelbaan, met 60.000 merendeel Japanners op de tribunes. Het gras voelde vreemd, had een ­andere structuur, een beetje mosachtig. En het was guur weer.

De wedstrijd was bikkelhard. We wisten al van de generatie Ajacieden uit de jaren zeventig dat die Zuid-Amerikaanse ploegen er vol op klappen. Er viel een rode kaart vlak na rust, voor ­Rivarola. Gremio speelde met het mes tussen de tanden, die móesten die beker meenemen. Het was jammer dat wij voetballend niet hebben ­laten zien wat we konden. Het was een bar ­slechte wedstrijd.

Het bleef 0-0. Ik ben blij dat ik in de penalty­serie een belangrijke rol heb kunnen vervullen. Ik pakte de eerste pingel van Dinho. De tweede penalty van Gremio ging tegen de lat. Van ons miste alleen Patrick Kluivert.

Mijn mooiste aandenken aan die wedstrijd is een fotoserie die ik van een vriend heb gekregen. Hij was erbij en had in een Japanse krant drie mooie foto’s zien staan. Danny Blind heeft net de beslissende penalty ingeschoten en daarna rennen wij naar elkaar toe en vallen in ­elkaars armen.”

Toyota verzilverd

“Na de finale zijn we Tokio in geweest. Danny Blind was tot ‘Man of the Match’ uitgeroepen, hij kreeg een Toyota. In het hotel heeft hij die ­auto via de lokale ABN Amrobank verzilverd. Een deel van het geld schonk hij aan de vaste mensen uit ons begeleidingsteam, zoals de ­materiaalmannen en de fysio’s, en de rest is opgegaan in het nachtleven van Tokio. We vonden nog ­ergens een barretje met een cassettedeck, dus André Hazes was er ook bij.

De terugvlucht was dramatisch. We kregen van de autoriteiten geen toestemming door het Russische luchtruim te vliegen. Iets met een verkeerd doorgegeven vluchtnummer of zo. Moesten we helemaal terug naar Tokio. Van de huldiging op het Museumplein herinner ik me vooral dat Danny de kleine Daley had mee­genomen. Schitterend om Daley nu zelf in dat Ajaxshirt te zien spelen.

Het is bijzonder wat we met die groep destijds hebben gepresteerd. Dat besef ik nu, toen niet zo. Je werd geleefd. Ik noem het winnen van de wereldbeker niet als eerste als me wordt gevraagd naar de prijzen die ik heb gewonnen, maar er staat wel een replica op mijn kantoor in een vitrinekast. Het maakt het wel helemaal af, dat we met die generatie bij Ajax ook die Cup hebben gewonnen.”