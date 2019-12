Van der Sar na CL-dreun Ajax: ‘Aanhaken bij de top, dat doel is niet ineens weg’

Edwin van der Sar. Beeld BSR Agency

Hoe hard is de klap van dinsdagavond aangekomen?

Van der Sar: “Dit is wel een flinke tik. Helemaal als je de film van deze groepsfase nog eens in gedachten afspeelt. Na een succesvolle kwalificatiereeks begonnen we met twee zeges. Maar we speelden ook wedstrijden die eigenlijk gewonnen leken, zoals op Stamford Bridge tegen Chelsea, maar op miraculeuze wijze veranderden. Beslissingen van de VAR die op millimeters aankwamen en niet in ons voordeel vielen. Een gelijkspel in de vorige speelronde bij Valencia - Chelsea, waar een strafschop werd gemist, net als een paar levensgrote kansen. En zo zijn er wel meer momenten. We hebben ook dit seizoen weer de complimenten gekregen over onze manier van spelen. Terecht, want na het vertrek van een paar heel belangrijke spelers hadden weinig mensen dit voor mogelijk gehouden.”

Overwintering was zo dichtbij.

“Uiteindelijk hebben we het ook zelf laten liggen. Thuis tegen Valencia was het net niet, en dat voelde je tijdens de wedstrijd misschien ook wel aankomen. Dat zul je altijd zien. In een wedstrijd waarin het moet gebeuren, maken we geen doelpunt. En hebben we eigenlijk nauwelijks gevaarlijk op doel geschoten.”

Waar is het misgegaan?

“Die vraag stellen we onszelf ook. Dat moet ook. We moeten zelfkritisch zijn, analyseren hoe dit is gebeurd en vooral: wat kunnen we hiervan leren richting de toekomst?”

Is de selectie dan toch niet breed genoeg?

“Je kunt moeilijk drie gelijkwaardige buitenspelers op de bank hebben zitten. Ook op dat vlak zat het niet mee. Dat Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad alle drie op hetzelfde moment geblesseerd zijn.”

Een belangrijk doel van Ajax is aanhaken bij de Europese top. Dat gaat voorlopig niet meer lukken.

“Waarom niet? Dat doel is echt niet opeens weg. Het is pijnlijk dat het nu voorbij is in de Champions League. We hebben in de zomer weer een team neergezet, dat allereerst in staat moest zijn om het hoofdtoernooi te bereiken. Dat is gelukt. We hebben spelers langer kunnen binden, daar ook financiële voorwaarden voor vrij gemaakt. En dat heeft ook succes gehad. In de voorbije maanden heeft de ploeg Ajax en Nederland volgens mij uitstekend vertegenwoordigd in de Champions League. Net als vorig seizoen hebben we laten zien in Europa waar Ajax voor staat. Maar wat is de top van Europa? Dat is de top 8, of de top 16. De kwartfinale in de Champions League, daar wil je zijn, maar de realiteit is nu anders. Toch parkeren we ons doel zeker niet. De lat blijft hoog liggen, Ajax blijft ambitieus.”

De doelstelling was Europees overwinteren. Dat is gelukt, maar niet in de Champions League. Wat is de doelstelling voor de Europa League?

“Een plek bij de laatste vier zou nu het doel kunnen zijn, maar daarvoor moeten we eerst wel flink wat rondes overleven. En dat is niet eenvoudig, want onze status is veranderd. Er zal meer op ons worden gejaagd. We zijn de te kloppen ploeg, terwijl we in de Champions League meer de underdog waren. Met de Europa League hebben we een nieuwe prijs om voor te strijden. Drie seizoenen geleden haalden we de finale van dat toernooi. Dat was voor de hele club, de fans, maar ook Nederland als voetballand een geweldige prestatie. Nu is het instapmoment anders, dat zeker, want je komt vanuit een halve finaleplek én goede wedstrijden in de Champions League dit seizoen.”

Niet langer meer de spotlights van de Champions League.

“Dat is even wennen. Spelen in Madrid of Turijn. Dat is voor de club en de supporters geweldig, maar vooral ook voor de spelers. Van die wedstrijden, met maximale weerstand, worden zij beter. Nu is dat anders, maar daarin ligt zeker een nieuwe uitdaging. Je merkt daarbij ook dat onze status is veranderd. Heel Europa vindt het jammer en opvallend dat Ajax niet door is. Dat aanzien was een paar jaar geleden niet aan de orde. Dat is mooi, maar je koopt er tegelijkertijd even helemaal niets voor.”

Wat zijn de directe gevolgen voor de korte termijn?

“Die zijn er niet. Mensen vragen snel naar geld, maar daar gaat het niet om. Het gaat mij om de prestige, om de wedstrijden. Hoe spelers zich kunnen ontwikkelen. Dat telt. En we begroten wat aanvallender, maar niet dat we de laatste zestien van de Champions League bereiken.”

Verwacht u nu dat er spelers in de winterstop willen vertrekken?

“Nee. Het kan, maar ik denk het niet. In de zomer waren we ook nog niet zeker van Champions League, maar kozen veel spelers ook voor een langer verblijf. We hebben meegedacht in de salariëring, onze ambities uitgesproken. En die zijn op veel vlakken onveranderd. We hebben ook nog gewoon drie mooie prijzen om voor te spelen. Dat weten de spelers ook. Marc Overmars zal deze winter dus de poort niet openzetten. En anders gooi ik mezelf ervoor.”