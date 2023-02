Van der Sar maakte met nauw bedwongen agressie zijn afkeer kenbaar van het optreden van Sneijder

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 7+ voor Edwin van der Sar

De man die zichzelf een onvoldoende gaf voor zijn functioneren bij Ajax het laatste jaar begon met ‘welkom’ te zeggen tegen de presentator die hem had geïntroduceerd bij Rondo. Het tweede deel van het optreden werd interessant. Ons werd een blik gegund op wat een algemeen directeur moet doorstaan. Sneijder komt aan zijn arm hangen tijdens een ‘bekerwedstrijdje’ tegen Den Bosch en roemt de Marokkaan Ounahi als mogelijke aanwinst voor Ajax. “En hij legde nog een stuk of vier spelers in mijn nek,” aldus Van der Sar, die met nauw bedwongen agressie zijn afkeer kenbaar maakte van het optreden van Sneijder in een of andere Talpa shitshow. Wes had Ounahi allang aangeboden bij Edwin, aldus Wes over zijn eigen bloedirritante rol in het leven van een ceo. In dezelfde ademtocht maakte Sar gehakt van Keje Molenaar. Goed optreden.

Edwin van der Sar Beeld Toin Damen/Pro Shots

