Van der Sar genoemd als technisch directeur United

'Van der Sar kandidaat bij United'

Ajax-directeur Edwin van der Sar zou op de shortlist staan om de eerste ‘director of football’ van Manchester United te worden. Die functie is vergelijkbaar met die van een technisch directeur, verantwoordelijk voor het in- en verkoopbeleid van een club. Dat de bestuurder van Ajax genoemd wordt is niet helemaal verrassend: als speler was hij na zijn tijd bij Ajax het langst actief bij Manchester United.



Tegelijkertijd heeft de oud-keeper nog geen technische ervaring sinds hij niet meer zelf speelt. Van der Sar is hoe dan ook niet de enige kandidaat voor, zoals The Independent het noemt, een van de belangrijkste benoemingen in de geschiedenis van Manchester United. Monchi en Fabio Paratici, de technisch directeuren van respectievelijk AS Roma en Juventus, zouden volgens de krant bovenaan het lijstje van Manchester United staan.