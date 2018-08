Van der Sar: Dit hadden we nodig, dit was ons doel

"Dit is fantastisch voor de club, voor de spelers, de staf, alle medewerkers en de fans," zei Ajaxtrainer Erik ten Hag, nadat Ajax de groepsfase van de Champions League had bereikt. "We hebben drie voorrondes overleefd. Dat is uniek. We schrijven een beetje geschiedenis. Een beetje, zeg ik, omdat we natuurlijk geen prijs hebben gewonnen. Maar we hebben ons dik verdiend gekwalificeerd voor de Champions League. Vorige week in de Arena hebben we al uitstekend gespeeld en vanavond waren we soeverein. We hebben de eerste aanvalsgolven van Kiev gebroken en daarna de wedstrijd stevig in handen genomen. Jammer dat we niet een paar goals hebben gemaakt."



Bayern München

"Ik kan hier ongelofelijk van genieten. Ik heb ook even gedanst op het veld, natuurlijk. Maar ik heb ook van een afstandje gekeken naar mijn spelers en de staf en de fans, hoe die die samen een feestje vierden. Daar doe je het allemaal voor. De essentie van samen met iets bezig zijn, beter worden, presteren."



"Welke ploeg ik graag zou willen loten in de poulefase van de Champions League? Er zijn zoveel mooie clubs. Maar als ik er eentje moet noemen: Bayern München."