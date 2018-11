Van der Sar baalt van uitblijven veranderingen in eredivisie

Dat liet de directeur van Ajax blijken in stadion Galgenwaard, waar bestuurders van de achttien clubs elkaar troffen om te beslissen over de zogenoemde 'Veranderagenda'.



Het doel daarvan is om het voetbal in Nederland op een hoger niveau te krijgen. "Nee, dat denk ik niet," zei Van der Sar op de vraag of de eredivisie met de nieuwe maatregelen voor talentvolle spelers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt uitdagender en interessanter wordt.



"De andere competitie-opzet die we voor ogen hadden zou voor veel clubs, spelers en fans aantrekkelijker zijn. Ook als je het hebt over het creëren van meer weerstand. Maar er zijn achttien clubs en we zijn er op dat punt niet uitgekomen.''



Ajax en de andere topclubs houden het effect van de veranderingen die worden doorgevoerd goed in de gaten. "Er zijn nu enkele maatregelen genomen waar een aantal clubs mee geholpen is. Het is niet voor iedereen ideaal. Dat geeft ook helemaal niet. We stoppen ook niet. Over een bepaalde periode gaan we met frisse moed kijken of deze maatregelen soelaas bieden. Zo niet, gaan we verder.''