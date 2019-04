Van der Poel stunt met zege Amstel Gold Race

De Nederlander van Corendon-Circus, wereldkampioen veldrijden en dit voorjaar al vaker stuntend op de weg, leek na een mislukte vroege aanval kansloos voor de winst.



Maar in de slotkilometer achterhaalde hij met een groepje de Fransman Julian Alaphilippe en de Deen Jakob Fuglsang, van wie al werd aangenomen dat ze om de zege zouden sprinten.



De tweede plaats was voor de Australiër Simon Clarke. Fuglsang werd nog derde, Alaphilippe vierde.



Voor de 25-jarige Van der Poel is het zijn grootste zege tot nu toe als prof. Erik Dekker was in 2001 de laatste Nederlander die de klassieker in Limburg had gewonnen.