Van der Poel rijdt zijn ‘beste Ronde van Vlaanderen ooit’: ‘Ik kan leven met een tweede plek’

Mathieu van der Poel onderweg in de Ronde van Vlaanderen. Beeld BELGA/DIRK WAEM

Laat de volgende opsomming heel even op u inwerken. Mathieu van der Poel reed vijf keer de Ronde van Vlaanderen. Zijn resultaten: vierde, eerste, tweede, eerste, tweede. Maar al direct na afloop van die laatste podiumplek weet hij het zeker: “Dit was mijn beste prestatie in de Ronde van Vlaanderen tot nu toe.” Dus niet die twee eerdere overwinningen, nee, deze zilveren editie, achter de ongenaakbare Tadej Pogacar die op de kasseibeklimmingen de beste is en solo naar Oudenaarde vliegt. Van der Poel rijdt er alleen achteraan, als beste van de rest.

Compleet gesloopt komt Van der Poel over de finish. Vermoedelijk heeft hij nooit zoveel gegeven voor een tweede plek. Het is niet alleen gevoel, het zijn ook de cijfers op de wattagemeter die zeggen dat Van der Poel zijn beste Ronde van Vlaanderen ooit reed. “Vanaf de Paterberg tot aan de finish heb ik nog nooit zulke waardes gereden. Ik ben heel diep gegaan, maar op een aangename manier. Ik had goede benen, eigenlijk heel goede benen. Maar net niet goed genoeg om Tadej te volgen.”

Denk daarom maar niet dat Van der Poel met de pest in zijn lijf het podium op gaat. Tweede, het is niet de plek waar hij voor koerst en voor leeft. Maar het realisme, toch altijd al in ruime mate aanwezig bij de Nederlander, overheerst. Hij noemt zijn tweede plek een keer ‘zuur’ en daarna een keer ‘klote’. Maar hij zegt ook: “Ik kan ermee leven. Het is geen gemiste kans. Als je op waarde wordt geklopt, is het ook makkelijker ermee om te gaan. Ik ben ook wel trots op de manier waarop ik heb gereden. Het is een heel eerlijke wedstrijd. Dat was vandaag ook weer zo.”

Excuses aan ploeggenoten

In de teambus richt Van der Poel nog wel even het woord tot zijn ploeggenoten. Om zijn excuses te maken. In het begin van de op hol geslagen wedstrijd zat de kopman te slapen en kwam hij in de verkeerde groep terecht. Het betekende dat schaduwkopman Søren Kragh Andersen moest werken om Van der Poel terug te brengen. De rol van de Deen was daarna uitgespeeld en tactisch spelen was er niet meer bij voor Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel, die voor de toprenner die hij is te vaak niet alert koerst, trok het boetekleed aan. Tegelijkertijd was het volgens hem in dit geval niet cruciaal voor het eindresultaat. “Ik heb daar niet veel krachten verloren. Mijn ploeggenoten wel, maar uiteindelijk is het toch ieder voor zich. Dat hebben we nu ook weer gezien.”

Met een wereldtitel veldrijden, winst in Milaan-Sanremo en een vierde podiumplek in de Ronde van Vlaanderen is het voorjaar van Van der Poel al geslaagd. Zondag wacht zijn laatste hoofddoel van deze maanden: Parijs-Roubaix. Daarna stapt hij zeer waarschijnlijk op de mountainbike, om in juni via de Ronde van Zwitserland naar de Tour de France toe te werken.

‘Roubaix’ reed Van der Poel twee keer eerder. Vorig jaar werd hij negende, twee jaar geleden stond hij als nummer 3 op het podium. Een wedstrijd die dus nog ontbreekt op zijn gigantische erelijst. “Het is een koers die mij net iets minder ligt. Vlaanderen is een wedstrijd die ik écht graag doe. Roubaix is qua inspanning net iets anders. Maar de vorm is goed en de benen voelen goed. Ik ga ervoor.”

Belangrijk: Tadej Pogacar is er niet bij. Voor hem gaat het straks verder in de klimklassiekers.