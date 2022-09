Van der Poel reageert op de ophef na arrestatie in Australië: ‘Ik heb spijt’

Mathieu van der Poel op Brussels Airport. Beeld VTM

Van der Poel geeft in zijn eerste reactie toe dat hij het in de nacht van zaterdag op zondag anders had moeten aanpakken. “Ik had me Australië anders voorgesteld,” zei hij dinsdagmiddag voor de camera van de Belgische zender VTM.

“Ik geef toe dat ik in fout ben, maar ik had geen enkele intentie om die meisjes te kwetsen. Iedereen die me kent, weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan. Er gaan nu allerlei verhalen rond over het duwen, maar dat is absoluut niet waar. Er gaan nu twee versies van het verhaal rond. Als je in Australië zit is het heel moeilijk om daarmee om te gaan. Ik heb wel een meisje vastgepakt, dat klopt. Daar heb ik spijt van. Ik had dit gewoon anders moeten aanpakken. Maar het is helaas gebeurd.”

Videobeelden

In de nacht van zaterdag op zondag raakte Van der Poel betrokken bij een conflict in zijn hotel. Hij verklaarde eerder de meisjes niet te hebben aangeraakt. Videobeelden die de meisjes zouden hebben gemaakt, zouden dit tegenspreken.

“Ik had de receptie moeten bellen of iemand op de hoogte moeten brengen, maar dacht het zelf te kunnen oplossen,” vervolgde Van der Poel zijn reactie. “Dat is helemaal verkeerd gelopen. Aan mij om dit achter me te laten. Ik ben alvast blij terug thuis te zijn, waar ik de rust kan opzoeken.”

Arrestatie

De tienermeisjes zouden meermaals voor de lol op de deur van Van der Poels hotelkamer hebben geklopt. Nadat hij verhaal zou zijn gaan halen, kwam het tot een aanvaring. “Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna hebben ze de politie gebeld en werd ik meegenomen,” zei hij zondag.

Van der Poel was pas om 04.00 uur terug op zijn hotelkamer. De wielrenner verscheen nog aan de start, maar stapte vroeg in de race af.

Common assault

De wielrenner ‘zou beide tieners geduwd hebben, waarbij de ene op de grond viel en de andere tegen de muur geduwd werd, met een kleine schaafwond op de elleboog tot gevolg,’ zo luidde de politieverklaring. Hij werd aangeklaagd wegens common assault. Dat is een aanval ‘waarbij het slachtoffer geen letsel wordt toegebracht of waarbij de verwondingen van voorbijgaande aard of onbeduidend zijn’.

Van der Poel werd maandag veroordeeld en kreeg een geldboete opgelegd. Zijn advocaat zei wel hoger beroep aan te tekenen in de hoop op vrijspraak.