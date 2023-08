Van der Poel pakt ondanks val wereldtitel en is eerste Nederlandse wereldkampioen sinds Zoetemelk

Mathieu van der Poel wint het WK wielrennen in Glasgow. Beeld BELGA

De 28-jarige Nederlander reed 22 kilometer voor de finish, toen de Italiaanse leider Alberto Bettiol werd bijgehaald, weg uit de groep met de Belg Wout van Aert, de Deen Mads Pedersen en de Sloveen Tadej Pogacar. Van der Poel ging even later in een bocht in de regen hard onderuit, maar hij kon de race met onder meer een bebloede knie en elleboog en kapot tenue vervolgen en zijn voorsprong liep daarna snel weer verder op.

Van der Poel, die de Belg Remco Evenepoel aflost als winnaar, is de eerste Nederlandse wereldkampioen bij de beroepsrenners sinds Joop Zoetemelk in 1985.

Revanche

Met zijn zege nam Van der Poel revanche voor de mondiale wegwedstrijd van vorig jaar, in september in Wollongong. De Brabander stapte toen na 30 kilometer af. Van der Poel had in de nacht voor de wedstrijd enkele uren op het politiebureau doorgebracht na een aanvaring in het hotel met enkele kinderen die hem met lawaai op de gang hadden wakker gehouden.

Van Aert eindigde na 271 kilometer op 1.37 van Van der Poel als tweede en Pogacar verzekerde zich (1.45) van het brons.

De wedstrijd moest na 80 kilometer worden onderbroken omdat klimaatactivisten zichzelf hadden vastgeplakt aan het asfalt bij een smalle doorgang tussen startplaats Edinburgh en Glasgow, waar tien lokale ronden moesten worden afgelegd. Het oponthoud duurde meer dan drie kwartier. Op dat moment reden negen renners voorop.

Gewond over de streep

In de zesde van tien rondes viel Van der Poel aan. Hij kreeg onder anderen Van Aert en Pedersen achter zich aan. Pogacar, Bettiol en de Australiër Matthew Dinham sloten nog aan. Maar de Fransen leidden de achtervolging waarna weer een eerste groep van zo’n dertig renners ontstond met onder anderen ook Dylan van Baarle en Remco Evenepoel.

Bettiol was de volgende aanvaller. Bij het ingaan van de achtste ronde had de Italiaan ruim 40 seconden voorsprong. Van Aert, Van der Poel, Pedersen en Pogacar gingen achter Bettiol aan. In de voorlaatste ronde werd Bettiol achterhaald. Het eerst door Van der Poel die er, met nog 22 kilometer te gaan, meteen vandoor ging. Een val leek hem alsnog van de zege te houden, maar Van der Poel richtte zich snel op en reed met meerdere verwondingen overtuigend naar de winst.

