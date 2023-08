Van der Poel pakt als eerste Nederlander sinds Zoetemelk de wereldtitel op de weg

Mathieu van der Poel op weg naar de wereldtitel op het parcours tussen Edinburgh en Glasgow. Beeld Getty Images

Mathieu van der Poel won al zoveel in zijn carrière. Hij is gewend aan erepodia, aan de bloemen en de felicitaties van iedereen. Maar niks kon hem voorbereiden op het winnen van de regenboogtrui in Glasgow, na een thriller van ruim zes uur in Schotland. De handen legde hij aan de finish vol ongeloof kruislings op zijn helm. Zijn shirt lag open, het gevolg van een valpartij. Toch was hij echt de wereldkampioen, de eerste voor Nederland sinds Joop Zoetemelk, 38 jaar geleden.

Na al zijn teleurstellingen op wereldkampioenschappen lukte het Van der Poel na jaren proberen eindelijk om de mooiste prijs van het wielrennen te winnen. In 2019 was er de hongerklop van Harrogate, in 2021 had hij in Leuven last van zijn rug en vorig jaar belandde hij in een Australische cel. De Tour de France was bovendien moeizaam geweest, met een vervelende verkoudheid en antibiotica die niet meteen aansloegen. Daarna was het op trainingskamp in Spanje bloedheet geweest. Of hij echt in vorm was, kon hij niet zeggen.

Iets meer dan zes uur later had hij zijn antwoord. Volledig stuk kreeg hij de eerste knuffels van vader Adrie en moeder Corinne en een iets langere van zijn vriendin Roxane. Hij kon zelf amper meer op hen reageren, zo kapot zat hij. Maar hij was wel de beste geweest.

De paradox was dat het ‘verschrikkelijkste’ parcours van de laatste jaren zorgde voor de fraaiste wedstrijd op een WK in lange tijd. Het ging hard, het was lang en het was vanaf het eerste moment koers. Het enige moment van rust was het kleine uur waarin men stilstond na een blokkade van de weg door klimaatdemonstranten.

Met nog een uur wedstrijd te gaan waren er nog maar vijf kanshebbers over: Alberto Bettiol voorop, en achter hem een groep van vier met Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en Tadej Pogacar. Alleen Remco Evenepoel ontbrak in die elitegroep. En alsof het nog niet beter kon, bracht de helikopter in de lucht boven Glasgow twee regenbogen in beeld.

Allemaal hadden ze geleden, allemaal hadden ze hun eigen verhaal na 270 kilometer vol gas. Zeker in de 130 kilometer op het lokale draai-en-keerparcours in de binnenstad van Glasgow. Ieder had goede momenten gekend. Ook Van der Poel viel al op 91 en 73 kilometer van de finish aan.

Allen moesten tevens in het defensief, Van der Poel miste al op 180 kilometer voor de streep een keer de aansluiting met de eerste groep. En geen een van de favorieten speelde een tactisch spel: het was ieders koers geweest om te winnen, maar ook om te verliezen.

Het maakte de demarrage van Van der Poel op 22,4 kilometer voor de finish, zijn solo in de regen en de uiteindelijke overwinning nog fraaier. Hij was de beste geweest van een favorietengroep waarvan de renners het wielrennen de laatste jaren een nieuw, fraai gezicht geven. Een generatie die wil aanvallen.

Van der Poel deed dat laatste het beste. Op een van de venijnige tussenstukken in het parcours reed hij in een keer naar Bettiol, flitste hem voorbij alsof hij er niet stond, en zette vooral de rest op achterstand. Hij gaf alles wat hij op dat moment had. Het moment was perfect gekozen. Op het moment dat de op het oog sterkste concurrent van kop ging, Pogacar, sprintte de Nederlander weg.

Maar zoals zo vaak bij Van der Poel was ook het drama niet ver weg. Hij voedde dat gevoel zelf door in gewonnen positie nog onderuit te gaan in een rechtse bocht. Het shirt lag open, de boa van de schoen (het draaiwiel om het staaldraad aan te draaien) was kapot. Voor Van der Poel was het geluk dat de race zonder oortjes werd gereden: de achtervolgers hadden geen idee dat hij was gevallen.

De schoen was kapot, maar zelfs met een voet half los in het pedaal kon hij nog kracht genoeg zetten. De achtervolgers zagen hem nooit meer terug. Voor zijn val was zijn voorsprong 35 seconden. Aan de finish had hij meer dan anderhalve minuut voor op Van Aert. Pogacar werd niet ver daarachter derde. Het was het beste podium denkbaar, met de beste renners van dit moment.

Van der Poel (28) bekroonde in Glasgow zijn beste seizoen op de fiets. Hij won dit jaar al Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. Nu sloot hij zijn wegseizoen af met de regenboogtrui en tegelijkertijd keek al een beetje uit naar het WK mountainbike waar hij volgende week aan meedoet. Zoals hij zei: “Mijn carrière is bijna compleet.”

Een hele generatie is opgegroeid zonder een Nederlander de regenboogtrui te zien veroveren. De wielerliefhebber kon het verhaal van het WK in Glasgow dan ook opslaan om later op te halen als een ‘weet u nog waar u was?’-race. Weet u nog waar u was toen Mathieu van der Poel wereldkampioen werd?

