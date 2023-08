Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8+ voor Branco van den Boomen

Kees Kwakman vroeg terecht en enigszins geërgerd of het na deze zaterdag afgelopen kon zijn met analyses over het aanvoerderschap van Bergwijn. Ik had ze bij de rechthebbende zender ook liever gehoord over Stevies enorme versnelling die aan de 3-1 voorafging. Behalve aan de nieuwe spelers moeten we ook weer wennen aan het ‘narratief’ van ESPN waarvan de presentatoren en analisten in talloze promo’s als sterren werden gepresenteerd. Er was meer wat de lachspieren stimuleerde. Bij vrije trappen van Ajax staan altijd twee mensen achter de bal, een rechts- en een linksbenige. De bedoeling is de verdedigers zo lang mogelijk in onzekerheid te laten over hoe die bal gaat voorkomen, in- of uitdraaiend. In dit geval is van onzekerheid geen sprake. Van den Boomen neemt die bal, dat weet iedereen. Taylors functie hier is iets voor spek en bonen.

Branco van den Boomen (links) in duel met Brian De Keersmaecker van Heracles, zaterdag in de Johan Cruijff Arena Beeld Ron Jonker/Pro Shots

