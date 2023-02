Van den Boomen is de ideale man om Frenkie de Jong te assisteren, of omgekeerd

Beeld Artur Krynicki

Een 8+ voor Branco van den Boomen

Vrijdag schreef ik ook over hem, maar zaterdagmiddag moest hij tegen PSG en Messi, een wedstrijd die ik geboeid heb bekeken. Van der Vaart zei dat Koeman Oranje om Xavi Simons heen moest bouwen. Hiermee kan ik het helemaal eens zijn. Mijn eigen bijdrage in dit discours is de wens om Van den Boomen te selecteren. Hij is de ideale man om Frenkie de Jong te assisteren, of omgekeerd. Zaterdag was hij de zoveelste Nederlander die Messi aan het schreeuwen kreeg. Branco moest in Messi’s vaarwater opereren wat hij, gezien diens woede, goed deed. Messi scoorde wel, maar ja, Messi is Messi. Van den Boomen had Donnarumma met een vrije trap de verkeerde hoek ingestuurd en de voorsprong genomen voor Toulouse. Foot Mercato sprak over een ‘prestation de grande qualité’. Tip voor Koemans scout: KLM vliegt op Toulouse.

Branco van den Boomen Beeld AFP

