Van de Zandschulp ziet zijn niveau stijgen op grasbanen: ‘Ik hoop nog verder te komen op Wimbledon’

Botic van de Zandschulp versloeg donderdag, na een stroeve start, de Fin Emil Ruussuvuori in vier sets op Wimbledon. Beeld AFP

“Ik speel nu wat meer naar voren dan in het begin van het grasseizoen. Maar ik moet zeggen dat ik de overgang van gravel naar gras lastig vond,” bekende Van de Zandschulp (26), die de derde ronde haalde op Roland Garros. Hij verloor in Parijs van Rafael Nadal.

“Als ik op Roland Garros de tweede week had gehaald, had ik Rosmalen waarschijnlijk afgezegd. Nu was het op het randje. Een toernooi in eigen land zeg je niet zomaar af.”

Opstartproblemen

Tegen Ruusuvuori liet Van de Zandschulp donderdag op baan 18 een matige eerste set volgen door drie goede sets. “In de eerste set was ik er niet helemaal bij en ik bewoog heel slecht. Misschien was ik niet meer gewend zo vroeg te spelen. Ik moest mezelf echt een soort van aanzetten,” aldus de nummer 25 van de wereld.

“Ik was een beetje lui in het begin en had opstartproblemen. Vanaf de tweede set ging het beter. Ik speelde na de eerste set met meer druk en daardoor kwam hij veel meer onder druk te staan. Ik hou ervan om drie gewonnen sets te spelen, want als je de eerste verliest heb je nog voldoende tijd om het goed te maken.”

Rafael Nadal

Voor de derde keer dit jaar haalde Van de Zandschulp de derde ronde op een grand slam. “Ik laat een heel consistent niveau zien gedurende het hele jaar en dat wil ik graag doorzetten. Ik hoop hier natuurlijk nog verder te komen,” zei Van de Zandschulp.

Na zijn enkelpartij op donderdag moet de Nederlander ook nog dubbelen, maar dat is mogelijk de laatste keer. “Ik heb besloten vanaf nu niet meer te gaan dubbelen op de grandslamtoernooien,” aldus de Nederlander, die zijn krachten wil sparen voor het enkelspel. “Gelukkig heb ik vrijdag een dag vrij.”

Na een dag rust is Richard Gasquet zaterdag zijn tegenstander. Een duel met Rafael Nadal lonkt, al moet Nadal zijn tweede ronde nog spelen. “Gras is wel de beste ondergrond om hem te treffen. Het liefst speel ik wel tegen hem als ik verder kom, ja. Al zou dat misschien anders zijn als er wel om punten zou worden gespeeld.”