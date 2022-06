Van de Zandschulp overtuigend langs López op Wimbledon

Beeld ANP / EPA

Het duel op baan 4 duurde slechts een uur en 31 minuten. Van de Zandschulp (26), als 21e geplaatst in Londen, neemt het in de volgende ronde op tegen de Fin Emil Ruusuvuori of Yoshihito Nishioka uit Japan.

De inmiddels 40 jaar oude López reikte drie keer tot de kwartfinales op Wimbledon. Hij is afgezakt naar plek 240 op de wereldranglijst. Maandag wisten Tim van Rijthoven en Tallon Griekspoor al de tweede ronde te bereiken in Londen. Zij komen woensdag weer in actie.

Daarmee is het voor het eerst sinds 2002 dat drie Nederlandse tennissers zich plaatsen voor de tweede ronde in Londen. Destijds waren dat Raemon Sluiter, Richard Krajicek en Sjeng Schalken. Krajicek en Schalken haalden toen beiden de kwartfinales. Krajicek verloor in vijf sets van de Belg Xavier Malisse, Schalken was in een vijfsetter de mindere van Lleyton Hewitt uit Australië. Hewitt pakte uiteindelijk de titel.