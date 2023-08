Van de Zandschulp ondanks roerig jaar door op US Open: niets te verliezen hebben, helpt

Het is nog niet het jaar van Botic van de Zandschulp (27). Hij kwam, mede door drie blessures en een coachwissel, nooit in een prettig ritme. Op de US Open speelt hij vanavond wel in de tweede ronde tegen de Brit Dan Evans.

Het was maar één set. Zijn tegenstander Jordan Thompson had duidelijk last van een enkel- of hakblessure. En toch was duidelijk te zien dat Botic van de Zandschulp er goed bij stond. Zijn lichaamshouding vertelt vaak veel, die was positief, de borst vooruit. Maar nog duidelijker was het te horen. Veel ballen kwamen ‘goed’ van zijn racket. Hij speelde met lef, pakte de ballen aan en was niet bang om een onnodige fout te slaan – ook een duidelijk signaal. Hier stond ogenschijnlijk geen speler met een broos vertrouwen of een gebrek aan wedstrijdritme.

En dat was dinsdagavond in de eerste ronde van de US Open best verrassend. Van de Zandschulp zegt het vaak zelf: hij is een speler die gedijt bij veel spelen. Niet iemand die na een paar weken vakantie of blessureleed de baan op stapt en de ballen meteen weer raakt. Maar misschien hielp het dat hij zelf ook zonder verwachtingen naar New York was afgereisd. Na opnieuw een blessure wist Van de Zandschulp dat het laatste grand slam van het jaar eigenlijk te vroeg zou komen. Maar ja, afmelden voor een major, dat doe je niet zomaar.

Meevaller

Hoe het was gegaan als Thompson niet had opgegeven na een set, zullen we nooit weten. De Australiër kon niet verder en schudde Van de Zandschulp de hand. Een meevaller. Hij had drie kwartier op de baan gestaan en goed gespeeld. Eigenlijk een ideale training voor zijn tweede ronde van vanavond. Dan Evans (33) is daarin zijn tegenstander. De als 26ste geplaatste Brit is in vorm, hij won een paar weken geleden het toernooi van Washington, door in de eindstrijd Tallon Griekspoor te verslaan. Maar ook nu geldt dat Van de Zandschulp weinig te verliezen heeft.

Voorafgaand aan de US Open speelde hij één partij. Op het voorbereidingstoernooi van Winston-Salem verloor hij van een ‘lucky loser’, de Amerikaanse nummer 385 van de wereld, Omni Kumar. Die wedstrijd kwam eigenlijk veel te vroeg, gaf Van de Zandschulp toe, maar hij wilde niet ‘koud’ naar de US Open gaan.

Kort na Wimbledon scheurde hij zijn enkelband voor ongeveer tachtig procent af. Dat gebeurde bij een fysieke training met horden. Bij een onschuldige oefening kwam hij ongelukkig terecht. Twee weken kon hij niet rennen, laat staan tennissen. Als deze week de US Open niet op de agenda stond, had hij vermoedelijk een paar weken langer de tijd genomen om te herstellen. Maar de trainingen gingen goed, zei hij aan de vooravond van het grand slam.

Het was al de derde blessure voor Van de Zandschulp dit jaar. In het Indiase Pune, waar Griekspoor in januari zijn eerste ATP-toernooi won, liep hij een spierblessure aan zijn bovenbeen op. Bij de Davis Cup, kort daarna, keek hij daarom toe. Vervolgens was er het curieuze incident in München. Na vier gemiste matchpoints zag Van de Zandschulp zijn eerste titel in rook opgaan. Holger Rune ging er met de prijs vandoor. Daar was de Nederlander zo ziek van, dat hij na afloop uit frustratie tegen ‘iets’ aantrapte. Het gevolg: een botkneuzing in zijn voet. Het herstel verliep moeizaam. Op Roland Garros speelde hij wel, maar met te veel pijn.

Samenwerking Sven Groeneveld

Zo kwam hij dit seizoen maar niet echt op gang. Het maakt ook dat het nog te vroeg is voor conclusies over de samenwerking met de gerenommeerde coach Sven Groeneveld. Beiden zijn enthousiast, maar sinds het duo begin mei aan de slag ging, won Van de Zandschulp slechts twee partijen, de eerste ronde van Wimbledon en dinsdag in New York van Thompson. De focus lag nog te vaak op revalideren in plaats van het spel zelf.

Maar het seizoen duurt nog een paar maanden. Van de Zandschulp is, komend vanaf plek 29, afgezakt naar de 65ste stek op de wereldranglijst. Dat wil hij ongetwijfeld repareren, maar eigenlijk moet Van de Zandschulp op de US Open juist vasthouden aan de ‘alles is bonus’-instelling. Waarschijnlijk brengt dat hem het verst.