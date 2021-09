Van de Zandschulp na heroïsch tennisduel in kwartfinales US Open

Beeld EPA

De 25-jarige Nederlander versloeg de als elfde geplaatste Argentijn Diego Schwartzman in vijf sets: 6-3 6-4 5-7 5-7 6-1. Hij benutte na 4 uur en 19 minuten zijn vijfde matchpoint, nadat hij in de vierde set al twee wedstrijdpunten had laten liggen.

De fysiek en mentaal sterke Van de Zandschulp schakelde in de tweede ronde in New York ook al de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud uit. In de kwartfinales speelt hij tegen de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev, die de Brit Daniel Evans in drie sets de baas bleef: 6-3 6-4 6-3.

De laatste Nederlandse man die erin slaagde de laatste acht te bereiken op een grandslamtoernooi was Sjeng Schalken. Zeventien jaar geleden haalde de Limburger de kwartfinales op Wimbledon.

425.000 dollar

Met zijn sensationele entree in de kwartfinales verzekerde Van de Zandschulp zich van een premie van 425.000 dollar (circa 360.000 euro). Daarmee heeft hij zijn prijzengeld in zijn professionele tenniscarrière inmiddels bijna verdubbeld.

Onder het gesloten dak van het Louis Armstrong-stadion toonde Van de Zandschulp grote kwaliteiten. Hij serveerde prima (15 aces), speelde gevarieerd en leek nauwelijks last te hebben van nervositeit. Schwartzman was tot diep in de derde set in alle opzichten de mindere speler.

Met de overtuigende winst in de eerste set brak Van de Zandschulp met een opmerkelijke reeks bij de US Open. In zijn voorgaande zes partijen, waarvan drie in het kwalificatietoernooi, verloor hij steeds de eerste set. Mede daardoor kreeg de debutant in New York de bijnaam ‘Comeback King’.

Zeldzame foutjes

In de derde set had Van de Zandschulp bij een stand van 4-2 de eindzege al voor het grijpen. Schwartzman brak echter meteen terug dankzij enkele zeldzame foutjes bij de Nederlander, die daarna zijn vaste hand en zijn koelbloedigheid even een beetje kwijtraakte. Schwartzman profiteerde, zonder echter een grootse indruk te maken.

Van de Zandschulp bleef erin geloven en dwong op 5-4 in de vierde set twee matchpoints af. Beide punten stond hij na een lange rally echter af met een soort van misslag. Daarna haalde de taaie Argentijn de set alsnog binnen. Van de Zandschulp bleek echter niet kapot te krijgen. Hij nam in de beslissende set snel een voorsprong van 3-0 en liet Schwartzman deze keer niet meer ontsnappen.