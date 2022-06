Van de Zandschulp, Griekspoor en Van Rijthoven trekken zich op aan elkaar

Min of meer uit het niets zijn er vanaf vandaag op Wimbledon drie mannelijke Nederlandse deelnemers van wie iets wordt verwacht. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven helpen, motiveren én beconcurreren elkaar. ‘Je wilt toch de nummer 1 van Nederland zijn.’

Op het zonnige balkon van Aorangi Park, waar de trainingsbanen van Wimbledon zijn, staat de één voor de camera als de ander journalisten van de schrijvende pers te woord staat. Tim van Rijthoven en Tallon Griekspoor hebben deze zondagochtend een uurtje getraind, afzonderlijk van elkaar.

In Nederland trainen ze wel met enige regelmaat samen en dan komt het best eens voor dat de lager geplaatste speler, Van Rijthoven, een setje wint van de hoger geklasseerde Griekspoor. Precies die wetenschap heeft Van Rijthoven geholpen op weg naar zijn wonderbaarlijke grastitel in Rosmalen, een paar weken geleden, vertelt hij. “Tallon en Botic hebben een weg laten zien, waarvan we dachten dat die heel moeilijk te bewandelen was. En dat is hij ook, maar ze hebben mij het idee gegeven dat als zij het kunnen, ik het ook kan. Dat heb ik er echt uit gehaald.”

Griekspoor en Van de Zandschulp ervaren dat net zo, vertellen ze op Wimbledon. Je kijkt gedurende het jaar toch meer naar de resultaten van je landgenoten, jongens die je al van kinds af kent en met wie je in Nederland geregeld op het nationaal tenniscentrum traint. En van wie je het gevoel hebt dat je niet voor ze onder hoeft te doen. Van Rijthoven: “Plat gezegd werkt het zo: als ik van jou kan winnen, kan ik ook de top 100 halen. Daar houd je je aan vast.”

Als Wimbledon vandaag begint zijn er drie Nederlandse spelers van wie serieus iets wordt verwacht. Van de Zandschulp (26 jaar en de nummer 26 van de wereld) heeft sinds zijn kwartfinale van vorig jaar op de US Open de grootste stappen gemaakt. Griekspoor (25 jaar en nummer 53) maakte in 2021 indruk met een lange zegereeks op de challengertour en is nu ook een vaste klant op het hoogste niveau. En dan was daar dus eerder deze maand Van Rijthoven (25 jaar, nummer 105), die uit het niets een titel won.

Tallon Griekspoor put hoop uit het feit dat Botic zich net als hij dit jaar niet heeft hoeven kwalificeren voor het toernooi van Wimbledon. Beeld Rene Nijhuis/BSR Agency/Getty Images

Waar Nederland tennisland na het stoppen van Kiki Bertens in een diep dal dreigde te storten, zorgen de drie generatiegenoten voor een nieuwe lente. Of, zoals Griekspoor zegt: “Vorig jaar stonden Botic en ik hier in de kwalificatie te ploegen, nu is hij geplaatst. Dat helpt mij ook geloven dat ik dat ook kan bereiken.”

Van de Zandschulp op zijn beurt haalde inspiratie uit de titel van Van Rijthoven. “Ik denk dat ik daarom goed heb gespeeld, de week na Rosmalen op Queen’s. Ik heb nog geen ATP-titel, dat is echt een doel voor me dit seizoen. Dus is het een motivatie als een andere Nederlander dat presteert. Robin Haase had in het begin van zijn carrière concurrentie van Igor Sijsling en Thiemo de Bakker, maar stond er daarna lang alleen voor. Natuurlijk moet je het uit jezelf halen, maar het is toch motiverend als je wordt uitgedaagd door landgenoten.”

Raemon Sluiter, een van de coaches van Griekspoor, noemt het een ‘gezonde ratrace’. Hij herkent dat uit zijn eigen carrière. Die lichting was nog beter en breder dan die van nu. “Je wilt toch de beste Nederlander zijn. Ik weet nog dat Peter Wessels het grastoernooi van Newport won. Ik was megablij, Peet is een goede vriend, maar je denkt toch: verdomme, dan is het voor mij toch ook mogelijk? Het wordt echt tastbaar op zo’n moment. Een paar weken na Newport haalde ik de finale van het ATP-toernooi van Amsterdam. Je moet bij jezelf te rade gaan als je op de training makkelijk mee kunt komen met iemand die vijftig of honderd plaatsen hoger staat op de ranking. Wat is dat? Die confrontatie heeft Tim volgens mij ook geholpen.”

De drie Nederlanders kennen elkaar goed. Van de Zandschulp en Griekspoor deelden een tijdje bondstrainer Dennis Schenk. In Londen kan de als 21ste geplaatste Van de Zandschulp bij Griekspoor advies inwinnen over zijn eerste tegenstander, de Spanjaard Feliciano Lopez, die hij vorige week nog klopte op Mallorca. Van de Zandschulp en Van Rijthoven wonen in hetzelfde complex.

Vanaf vandaag is het uiteraard ieder voor zich, als Van Rijthoven en Griekspoor op de banen 11 en 16 ongeveer gelijktijdig aan het toernooi beginnen. Elkaar blijven helpen, uitdagen en motiveren, moet het trio de komende jaren idealiter nog veel meer gaan brengen.

Botic van de Zandschulp eerder deze maand tijdens een training voor het ATP-toernooi van Mallorca. Beeld CATI CLADERA/EPA