Van de Zandschulp en Griekspoor treffen elkaar in tweede ronde Australian Open

Botic van de Zandschulp, de nummer 32 van de plaatsingslijst, verzekerde zich met de nodige moeite van een plek in de tweede ronde door Ilja Ivasjka uit Belarus in vier sets te verslaan: 6-3 3-6 7-5 6-3. Na 3 uur en 32 minuten maakte Van de Zandschulp het af met een ace, nadat hij een punt eerder op deuce ook al een ace had geslagen. Hij benutte op baan 17 van Melbourne Park zijn tweede wedstrijdpunt.

Maar zo gemakkelijk ging het zeker niet de hele wedstrijd. Nederlands beste tennisser had het vooral in de derde set zwaar en maakte veel onnodige fouten. Met regelmaat ging de bal meters uit. Uiteindelijk wist hij een 5-3-achterstand toch nog ongedaan te maken door vier games op rij te winnen. Bij 6-5 serveerde Ivasjka, de mondiale nummer 73, om een tiebreak af te dwingen, maar op zijn derde setpunt sloeg Van de Zandschulp toe met een backhandwinner langs de lijn.

Ook in de vierde set kwam Van de Zandschulp een break achter, maar die repareerde hij direct. Bij 4-3 plaatste hij de beslissende break, waarna hij de partij soepel uitserveerde. Van de Zandschulp sloot af met 56 winners, maar noteerde ook liefst 61 onnodige fouten.

Nederlands onderonsje

In 2001 troffen Jan Siemerink en Sjeng Schalken elkaar in de openingsronde van de Australian Open. Sindsdien bleven Nederlandse onderonsjes uit op het allerhoogste niveau. Maar nu treft de 27-jarige Van de Zandschulp in de tweede ronde dus zijn landgenoot Tallon Griekspoor. Die had beduidend minder moeite in de eerste ronde tegen de Rus Pavel Kotov: 6-3 7-6 6-3. Tegen lucky loser Kotov, de mondiale nummer 117, kwam Griekspoor geen moment in de problemen. Na 2 uur en 9 minuten verzilverde hij zijn eerste wedstrijdpunt met een backhand langs de lijn.

Voor Griekspoor (26) was het al zijn vijfde overwinning van het jaar. Hij pakte bij zijn eerste toernooi van het seizoen, in het Indiase Pune, de titel. De nummer 63 van de wereld heeft pas één set verloren.

Griekspoor en Van de Zandschulp troffen elkaar voor het laatst half december in de finale van de Nederlandse kampioenschappen. Op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen won Van de Zandschulp toen met 7-6 (5) 7-5.