Van de Beek moet koste wat kost spelen, en kiest voor geplaagd Everton

Van de Beek komt bij Manchester United in het veld voor Cavani. Beeld EPA

Goodison Park geldt allerminst als een warm bad voor de voetballers van Everton, na een desastreus verlopen eerste seizoenshelft in de Premier League. Supporters keren zich tegen de eigenaar, de voorzitter én de spelers. Op de muren van het stadion in Liverpool staan leuzen gekalkt waar het afgrijzen van afdruipt. Uitgerekend in deze chaos zoekt Donny van de Beek nu de kans om zijn talent te etaleren.

Voor de middenvelder voelt de tijdelijke overstap naar The Toffees niet als een sprong in een rivier vol piranha’s. Hij snakte naar een verlossing van zijn lijdensweg bij Manchester United, waar achtereenvolgens de trainers Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick geen plek voor hem inruimden. Van de Beek sleet de laatste achttien maanden hoofdzakelijk op de bank en de tribune.

Symbool voor beleid

Anders dan flops als Radamel Falcao, Morgan Schneiderlin en, in zekere zin, Memphis Depay, omarmden de fans van de Red Devils hem liefdevol. Waar concurrenten als Nemanja Matic, Fred, Scott McTominay en Paul Pogba door het ijs zakten of kampten met blessures, kreeg Van de Beek geen serieuze mogelijkheid om zich te bewijzen. De Nederlander, aangetrokken voor ruim 40 miljoen, stond in de ogen van de fans symbool voor het falende beleid van de club.

Met twee doelpunten en twee assists in vijftig optredens geldt hij cijfermatig als een miskoop. Dat vrijwel niemand hem als zodanig typeert, komt voort uit een andere statistiek: Van de Beek kreeg nauwelijks speeltijd. De spelmaker die met Ajax reikte tot de halve finales van de Champions League, kreeg in Britse kranten steevast een voetnoot achter zijn naam. Een oordeel vellen over zijn capaciteiten was onmogelijk.

Van de Beek vormde bij United een symptoom van een club zonder visie. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Manchester United gebruikte in het geniep bevriende journalisten om vuil over hem uit te storten. Van de Beek, gezien als een modelprof, miste volgens deze kwaadsprekerij de fysieke kwaliteiten om een rol van betekenis te kunnen spelen in de Premier League. De speler uit Nijkerkerveen luisterde met een open blik naar de interne kritiek. Toen hij door een kwetsuur aan zijn lies het EK moest missen, gebruikte hij de zomer om spiermassa te kweken.

Beloftes

Ondanks beloftes van Solskjaer hielp Van de Beeks transformatie niets. De speler bleef persona non grata op Old Trafford. Hoewel hij tijdens (korte) invalbeurten defensief af en toe de fout inging, viel hem dit lastig aan te rekenen. Van de Beek vormde een symptoom van een club zonder visie. Jesse Lingard en Jadon Sancho – voor 80 miljoen euro gekocht van Borussia Dortmund – kregen evenmin het vertrouwen dat paste bij hun status.

Met het WK in Qatar aan de horizon kon Van de Beek simpelweg niet meer vertrouwen op toezeggingen. Bondscoach Louis van Gaal gaf aan hem niet meer op te roepen voor het Nederlands elftal zolang hij amper op het veld stond. Interesse voor hem was er zeker, maar zijn werkgever maakte het niet eenvoudig. Na hevig tegengestribbel moesten gegadigden een huursom en zijn forse salaris betalen.

Zijn ja-woord aan Frank Lampard, aangesteld als opvolger van de ontslagen coach Rafael Benitez, betekende niet automatisch een akkoord. Everton mocht nog maar één huurspeler aan de selectie toevoegen en bekeek meerdere opties. Van de Beek kreeg zo een passend welkom bij één van de slechtst geleide clubs in de Premier League. Met krap 579 minuten in de benen moet hij degradatie helpen afwenden bij de nummer 16 op de ranglijst.

Van de Beek stond eveneens in de belangstelling van Crystal Palace, maar besloot dicht bij huis te blijven. Trainingscomplex Finch Farm ligt op een half uur rijden en de concurrentie is zo beperkt dat een basisplek verzekerd lijkt. Op Goodison Park treft hij ex-ploeggenoot Anwar El Ghazi, gehuurd van Aston Villa. Everton heeft geen optie tot koop, waardoor Van de Beek in de zomer waarschijnlijk terugkeert naar Manchester United.