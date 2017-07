Van de Beek: 'Deze goal was voor Appie en zijn familie'

Hij juichte ingetogen en legde een hand op zijn hart. Daarna maakte hij met zijn vingers het getal 34, het rugnummer van Nouri die wegens hersenschade nooit meer zal voetballen.



"Deze was voor Appie," zei Van de Beek na het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League. "Ik wilde ook zijn familie een hart onder de riem steken. Ik hou zo veel van ze. We willen ze steunen. Deze treffer was voor hen. Ik was ook best wel emotioneel."



Van de Beek wilde verder niet over Nouri praten. "Laten we het over de wedstrijd hebben," zei hij voor de camera van Ziggo Sport. "Ik heb het er zo moeilijk mee. Ik kan er niet goed over praten."