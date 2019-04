Van de Beek denkt bij goal aan Nouri: 'Het had zo moeten zijn'

34 is niet zo maar een getal voor Ajax en Van de Beek. Zijn grote vriend Abdelhak Nouri speelde met een drie en vier op zijn rug, totdat hij in de zomer van 2017 tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen een hartstilstand kreeg en blijvend hersenletsel opliep.



Van de Beek vindt het nog steeds lastig om daar over te praten. "Maar na zo'n doelpunt in minuut nummer 34 denk ik wel aan hem. Dit vergeet ik nooit meer."



Nouri was trots geweest als hij Ajax in de tweede helft had zien voetballen tegen Juventus. "Voor rust hadden we het lastig," erkent Van de Beek die de komende maand met Ajax de 34e landstitel hoopt te veroveren. "Misschien was Juventus in de eerste helft wel iets beter. Maar na rust hebben we het zo goed gedaan. Ik denk dat we er wel vijf hadden moeten maken. Niet normaal al die kansen."



Eindzege

Na galavoorstellingen bij Real Madrid en nu Juventus roept de vraag zich op waar het Europese avontuur van Ajax gaat eindigen.



"Natuurlijk kunnen we de Champions League winnen," zegt Van de Beek. "Het zou raar zijn als ik daar niet in zou geloven. We vormen een hecht team en vechten voor elkaar. Als de een het lastig heeft, dan staat de ander op. Nu moet Sinkgraven plotseling invallen zonder dat hij wedstrijdritme heeft. Respect voor hem. Hij stond er."