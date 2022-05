Van beenamputatie tot coma en vroege dood: Jody Lukoki (29) overleden

Jody Lukoki zou geen seconde spelen voor FC Twente omdat hij al snel een zware knieblessure opliep. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

De rechtsbuiten tekende een jaar geleden bij FC Twente. Wat volgde was een zware knieblessure, ontslag vanwege huiselijk geweld en een ruzie die hij uiteindelijk moest bekopen met de dood.

Over de doodsoorzaak kwam aanvankelijk weinig naar buiten, maar duidelijk is inmiddels dat Lukoki onlangs slaags raakte met familieleden. Lukoki kwam in een handgemeen terecht met twee neven en een vriend. Dat gebeurde tijdens een feest in Almere. De kleine vleugelspits incasseerde tijdens de ruzie rake klappen van hen. Eenmaal thuis besloot Lukoki vanwege extreme hoofd- en kniepijn naar het ziekenhuis te gaan.

Daar ging het vervolgens snel bergafwaarts met zijn gezondheid, toen dokters constateerden dat zijn been als gevolg van een hardnekkige infectie en zuurstoftekort geamputeerd moest worden. Volgens een bron werd dat mogelijk veroorzaakt door een verslaving aan lachgasballonnen. Zijn zaakwaarnemer was niet op de hoogte van deze verslaving.

Lukoki werd na de zware ingreep in het weekend tijdelijk in coma gehouden en bezweek, maandag rond zes uur in de morgen, aan een hartstilstand. Hij was net op weg naar een armamputatie, verzekeren bronnen rondom Lukoki.

De politie Midden-Nederland bevestigt dat er aangifte is gedaan in deze zaak. Verder wil een woordvoerder geen informatie delen. Eerder op de dag werd het gerucht verspreid dat Lukoki was overleden na een vechtpartij in Club Blu in Rotterdam. Dat bleek niet waar te zijn.

Medeleven

Lukoki was een bekend gezicht in het Nederlandse profvoetbal. Zijn plotselinge dood sloeg dan ook in als een bom bij – voornamelijk – zijn voormalige clubs. Ajax, dat hem opleidde, en PEC Zwolle en Cambuur reageerden met ontsteltenis en medeleven aan de nabestaanden. “Dit is ongelooflijk. Het is heel triest nieuws. Onze gedachten zijn bij zijn familie,” zei Jan Streuer, de technisch directeur van FC Twente. De club bracht ’s morgens Lukoki’s voormalige teamgenoten op de hoogte.

Steuer legde Lukoki afgelopen zomer vast voor twee seizoenen op voorspraak van trainer Ron Jans, die eerder met hem werkte in Zwolle. Een gelukkig avontuur werd dat niet voor beide partijen. Lukoki, die de jaren ervoor in Bulgarije bij Loedogorets en in Turkije bij Malatya actief was, speelde geen seconde voor Twente omdat hij al snel een zware knieblessure opliep.

Huiselijk geweld

Toen Lukoki werd veroordeeld voor huiselijk geweld, verbrak Twente het tweejarige contract met de aanvaller. Hij revalideerde daarop nog wel in Enschede van zijn gescheurde kruisband. Daarvan was hij inmiddels bijna hersteld, liet zaakwaarnemer Menno Groenveld in een statement weten. “Wij zijn diep geshockeerd. Jody was een vrolijke jongen die bijna hersteld was van zijn blessure.”

Lukoki doorliep de jeugdopleiding van Ajax, waar hij tot 2014 onder contract stond. De rappe vleugelaanvaller speelde 35 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Tijdens zijn debuut, onder trainer Frank de Boer in de Klassieker, liet hij zich meteen gelden – zij het toen de bal al over de achterlijn was. Tot genoegen van de Ajaxaanhang gaf hij Feyenoorder Tim de Cler een panna.

Door Ajax werd Lukoki verhuurd aan Cambuur. In 2014 tekende hij bij PEC. De Zwolse club verdiende een jaar later met zijn verkoop aan Loedogorets een recordsom. In Bulgarije veroverde Lukoki drie landstitels. De in DR Congo geboren aanvaller speelde tevens drie interlands.

Lukoki is 29 jaar geworden.