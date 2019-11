Van Basten week niet te zien op Fox Sports na nazi-opmerking

Marco van Basten bij de FIFA Football Awards 2019 in Milaan. Beeld EPA

Ook wordt de gage die Van Basten normaal krijgt, geschonken aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), ter bevordering van het bewustzijn en kennis over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Volgens Fox Sports ‘schoot Van Basten mis met een verkeerde grap op een verkeerd moment’. De voormalig voetballer zat in de studio om wedstrijden te analyseren en zei na een interview met Frank Wormuth, de Duitse trainer van Heracles, plotseling ‘Sieg Heil’. ‘Wat er is gebeurd, was dom en ongepast en Fox Sports neemt afstand van hetgeen zaterdagavond in de uitzending door Marco van Basten is gezegd,’ meldt de zender.

Verontwaardiging

De ‘grap’ van Van Basten zorgde voor een hoop verontwaardiging op social media. De analist bood direct daarna zijn excuus aan, maar dat mocht niet meer baten. Ook vanuit het buitenland kreeg de oud-voetballer veel kritiek.

Van Basten maakte de nazi-opmerking uitgerekend in het weekend dat in teken stond van de strijd tegen racisme. Op de Nederlandse velden werd als statement bij alle wedstrijden in de eerste minuut niet gespeeld. Desondanks werden twee amateurwedstrijden stilgelegd omdat supporters spelers uitmaakten voor ‘Zwarte Piet’ en ‘Roetveegpiet’.