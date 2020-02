Van Basten op NK squash: ‘Baan 16 is mijn podium tegenwoordig’

Marco van Basten speelt tegen Bjorn Spek, geboren in nota bene 1988. Beeld ANP Sport

Squash heeft heus overeenkomsten met voetbal. Elke wedstrijd is een finale. En het balletje rond. Maar zo eenvoudig je eerste potje winnen op het NK? Nee, dat had de voormalige steraanvaller van Ajax, AC Milan en het Nederlands elftal nou ook weer niet vermoed. Maar Marco van Basten past na de 3-0 zege in het Frans Ottenstadion voor al te veel euforie. “De tegenstanders worden gaandeweg het toernooi steeds sterker, hè,” zegt hij. “Ik ben nog wel effe onderweg.”

Het had vooraf al tot heel wat opwinding geleid, zijn deelname aan de NK squash in zijn woonplaats Amsterdam. Want ja, Marco van Basten. Al wenst de oud-spits, ooit toevallig met de racketsport in aanraking gekomen, zijn inbreng zelf niet te overdrijven. “Ik ben al een poosje lid van deze vereniging, ASRC. En ondanks mijn vastgezette enkel kan ik best een balletje slaan. Maar uiteindelijk ben ik slechts een veredeld amateurtje, hoor.” Even later, wanneer hij zojuist heeft vernomen dat hij op baan 16 is ingedeeld, onderstreept hij dat nog eens. “Zie je nou!” roept hij met een grijns op zijn gezicht. “Als ik echt iets had voorgesteld, had ik wel op het centre court gestaan. Baan 16, dat is mijn podium tegenwoordig.”

Hij speelt deze donderdagavond tegen Bjorn Spek, nota bene geboren in 1988, het jaar waarin Van Basten zijn grootste voetbaltriomf vierde. Een prestatie die overigens niet zo gek veel indruk heeft gemaakt op Spek, in het dagelijks leven Hoofd Arbeid bij kwekerij Rimato in Honselersdijk. Is hij waarschijnlijk ook net te jong voor.

Voor Spek had Van Basten net zo goed een tegelzetter uit Uithoorn kunnen zijn. Of een tramconducteur uit Utrecht. “Ik heb eigenlijk niet heel veel met hem,” meldde Spek de dag voor zijn duel met de wereldvoetballer. “Ik kan wel kans maken.”

Grijzende haardos

Het is een mooi gezicht, het fanatisme waarmee de huidige FOX-analyticus zijn balletjes tegen de muur slaat. Hij, de spits die namens Ajax ooit zo sierlijk omhaalde tegen FC Den Bosch. Die als AC Milan-aanvaller hetzelfde deed tegen IFK Göteborg. Die voetballiefhebbers over de hele wereld prachtavonden bezorgde. Die man, 55 jaar inmiddels, werkt zich hier in een Amsterdamse sporthal in het zweet tegen een tegenstander die zijn zoon had kunnen zijn. Winnaar blijf je tenslotte. Ook als senior, in een tijdloos wit shirt, zwarte broek en een haarband die zijn grijzende haardos in model houdt.

Als squasher is ‘San Marco’ niet de jaloersmakende artiest bij wie alles vanzelf lijkt te gaan. Eerder het type Berry van Aerle. “Noeste werker,” zoals hij het zelf formuleert. “Als je de vergelijking met het voetbal maakt, ben ik de beginneling die voor het eerst met Swift 2 mag meedoen. Ik moet er heel hard voor knokken.”

Dat doet hij vanavond dus op baan 16, grenzend aan de brandtrap. Voor de ogen van negentien aandachtige toeschouwers. In de best of five tegen Spek heeft Van Basten slechts drie games nodig om de overwinning te behalen. Maar veel belangrijker: die vermaledijde enkel, die hem al parten speelt sinds hij halverwege de jaren tachtig in een competitieduel tegen FC Groningen ongelukkig ingleed op Edwin Olde Riekerink, houdt het wonderwel.

“Heerlijk spelletje, dit,” zegt de voormalige wereldvoetballer na zijn vuurproef op de NK squash, toch enigszins afgepeigerd. “Had ik eerder mee moeten beginnen.”