Van Basten ook in buitenland onder vuur vanwege ‘Sieg Heil’-opmerking

Marco van Basten. Beeld EPA

Van Basten maakte de opmerking zaterdagavond voor de wedstrijd tussen Ajax en Heracles. Hans Kraay had trainer Frank Wormuth van de club uit Almelo live op Fox Sport in het Duits geïnterviewd, Van Basten zat in de studio en bespotte het Duits van de interviewer door te reageren met ‘Sieg Heil’.

Dat zorgde meteen voor een hoop verontwaardiging op social media. De analist bood direct zijn excuses aan, maar het kwaad was al geschied. Later heeft hij Wormuth gebeld om zijn excuses aan te bieden.

Kraay zei over de uitspraak van de voormalige topspits: “Dat was oliedom. Dat zal hij zelf ook weten.” In het FOX-programma Goedemorgen Eredivisie las Kraay zondagmorgen een appje voor dat Van Basten hem stuurde. “Het leven is als voetbal. Soms schiet je raak, soms schiet je mis. Maar als je mis schiet wil dat niet zeggen dat je een slecht mens bent.”

De misplaatste grap van Van Basten heeft Wormuth niet geraakt. “Ik voelde me niet aangesproken,” zegt de Duitse trainer van Heracles. “Hij belde me midden in de nacht op en zei dat het een slechte grap was. Hij had het gezegd omdat het Duits van Hans Kraay zo slecht is en dat het niet om mij ging. Prima, ik heb in het Nederlands geantwoord dat ik me niet aangesproken voel. Het is oke voor mij, ik zie geen enkele connectie tussen zijn woorden en mezelf.”

“We zien dit soort uitspraken bij jongeren al langer,” zegt Hanna Luden, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), in gesprek met de NOS. We horen van scholen dat scholieren op die manier stoer proberen te doen, om een beetje te sarren. Dat is misschien zo. Maar als volwassenen, rolmodellen, het ook doen, dan verliest het onderwerp de aandacht die het behoeft.”

Solidariteit

Intussen wordt het relletje in Duitsland groot uitgemeten. ‘Van Basten zorgt voor tv-schandaal’, kopt Bild. De Duitse tabloid is niet ontgaan dat Nederland juist dit weekend stilstaat bij racisme in het voetbal: “Uitgerekend deze speeldag in de eredivisie stond in het teken van de strijd tegen racisme en discriminatie. De spelers van alle clubs staakten in de eerst minuut om hun solidariteit met Ahmad Mendes Moreira te tonen. De prof van Excelsior werd vorige week door fans van de tegenpartij steeds weer racistisch beledigd.”

“Hij was een grote man op het veld”, schrijft Der Spiegel. “Maar de tv-analist nam nu een verkeerde afslag met een nazigroet.”

Hoor ik dat goed? “Sieg Heil”-momentje na interview Hans Kraay met Duitse trainer Heracles.#ajaher pic.twitter.com/OLC20RQGvD — Jan Boskamp (@Jantjeboskamp) 23 november 2019

Van Basten zegt sorry. pic.twitter.com/k4lYQZRrmL — Geert Jan Darwinkel (@Darch) 23 november 2019

#VanBasten associeert Duitsers en de Duitse taal met nazi's. Dat is belegigend en kwetsend en dat kan je niet met een lacherig 'sorry' afdoen. — Ron Heinrich (@Ron67158139) 23 november 2019