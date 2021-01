Valt de beslissing tegen AZ weer in de slotfase?

Quincy Promes van Ajax tijdens de Nederlandse Toto KNVB-bekerwedstrijd tussen AZ Alkmaar en Ajax in het AFAS stadion op 20 januari 2021 in Alkmaar. Beeld ANP

Hoe eindigde AZ-Ajax vorig seizoen?

Het werd 1-0 voor AZ. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht, maar een fout van Perr Schuurs in de laatste minuut zorgde dat Myron Boadu de bal na een corner bij de eerste paal kon intikken.

Heeft Boadu nu een vormdip?

Daar lijkt het op. Vorig seizoen lukte alles bij de 20-jarige spits. In november 2019 debuteerde hij in Oranje met een treffer tegen Estland. Boadu maakte in de nationale en internationale competities 20 doelpunten en hij gaf 13 assists. De cijfers van dit seizoen (6 doelpunten, 1 assist) steken daar schril bij af. De voormalige jeugdspeler van SC Buitenveldert scoorde zondag wel twee keer tegen Feyenoord – en dat was niet voor het eerst in een topwedstrijd. In de negen competitieduels met de traditionele top 3 (Ajax, Feyenoord, PSV) maakte Boadu al zeven doelpunten.

Dat past bij de resultaten van AZ.

Daar valt evenmin een peil op te trekken. Na overtuigende overwinningen op PSV en Feyenoord, beide in uitwedstrijden, volgde woensdag een nederlaag (0-1) tegen FC Utrecht. Zo gaat dat al maanden: op en af. Geen eredivisieploeg ook die zo vaak in de slotfase punten verspeelt als AZ.

Is AZ nog een kampioenskandidaat?

Je bent geneigd te denken van niet, met een achterstand van 10 punten op koploper Ajax. Zondag mag AZ in geen geval verliezen, zoals vorige week in het bekertoernooi (0-1).

Hoe staat Ajax ervoor na de moeizame zege op Willem II?

Jurriën Timber werd kort voor tijd gewisseld en hij zat onmiddellijk met een zak ijs op zijn bovenbeen. Toch zal de verdediger tegen AZ kunnen spelen. Trainer Erik ten Hag mist wel Nicolás Tagliafico. Hij liep een hoofdwond op na een botsing met Vangelis Pavlidis. Zijn oog zat dicht, en het was vrijdagmiddag nog niet open.

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

De rivaliteit tussen de ‘buren’ is de laatste jaren toegenomen door de ambities in Alkmaar en de sportieve groei. De animositeit bereikte afgelopen seizoen een kookpunt. Beide clubs eindigden gelijk op de eerste plaats, Ajax had een beter doelsaldo en kreeg het ticket voor rechtstreekse deelname aan de Champions League. AZ was echter beter geweest in de onderlinge duels en diende protest in bij de Uefa. Tevergeefs.

Al in 2006 waren de gemoederen verhit geraakt bij de overgang van AZ’s technisch directeur Martin van Geel naar Ajax. Eigenaar en voorzitter Dirk Scheringa was woest, hij bevroedde dat Van Geel AZ-spelers op ‘slinkse wijze’ naar Amsterdam wilde halen; Van Geel was immers op de hoogte van de contractsituatie van alle AZ-spelers. Scheringa gaf Van Geel een stadionverbod van vijf jaar. Dat leidde tot een storm van verontwaardiging. Het verbod werd na twee dagen opgeheven.