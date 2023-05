Vaders en zonen in het profvoetbal: ‘Dat zijn vader nu Ajaxtrainer is, daar moet hij mee dealen’

Lennox Heitinga (r), zijn vader John en zijn zus Jezebel op een foto uit 2016. Inmiddels speelt Lennox in de jeugd van Ajax (onder 12 jaar). Beeld Maurice van Steen/ANP

Niet alleen erfelijkheid speelt een grote rol bij of een kind van een topsporter in de voetsporen van zijn vader of moeder treedt, maar ook de omgevingsfactoren. Vaders en moeders die weten wat er nodig is voor succes, zullen hun kinderen dat meegeven. Als de kinderen klein zijn, vervullen zij al een soort coach-rol. Bewust of onbewust zal een topsporter zijn kind leren vasthoudend te zijn, niet te snel op te geven als dingen niet lukken.

De band tussen Danny en Daley Blind is hecht en onverwoestbaar. Daley Blind heeft vaak verteld hoe belangrijk zijn vader voor hem is, óók als gids in zijn carrière. Zijn achternaam heeft junior lang niet altijd geholpen, het was vaker andersom. Maar zijn pa leerde hem daarmee om te gaan.

Hartritmestoornissen bij Daley Blind

En hij was er áltijd, ook op het zwaarste moment in zijn leven, toen Daley in 2019 kampte met hartritmestoornissen en van de cardioloog hoorde dat zijn voetballoopbaan in gevaar was. “Iedereen in de kamer keek verschrikt naar mij. Mijn moeder in tranen, mijn vrouw Candy in tranen, ikzelf. Maar mijn vader bleef zo stoïcijns. Hij gaf niet toe. Hij bleef aan de arts vragen: maar wat als...? En kunnen we niet dit doen of dat? Ik keek op dat moment zó naar hem op. Hij was zo sterk. Toen dacht ik: dit geeft mij ook hoop.”

Het is een emotionele ontboezeming in de documentaire Nooit meer stilstaan, waarin Daley Blind openhartig spreekt over de relatie met zijn vader. En over het feit dat hij hem als voetballer niet kon helpen toen zijn vader bondscoach was, en hoeveel pijn hem dat heeft gedaan. “Turkije uit in Konya, op 6 september 2015. Gewisseld in de 74ste minuut en met 3-0 verloren. Ik liet mijn vader zo in de steek, zo voelde het. Een avond waarop alles misging. Het was ook van mij persoonlijk een van de slechtste interlands.” Hij is diezelfde nacht nog bij zijn vader op de hotelkamer langs geweest om zijn excuses aan te bieden.

Zelfde trainingsdiscipline

Dat vader en zoon het tot het hoogste voetbalniveau schoppen is niet uniek. Jan en Youri Mulder, Jerry en Nigel de Jong, Martin, Ronald en Erwin Koeman, Johan en Jordi Cruijff – de voorbeelden zijn legio. Maar het gebeurt niet vaak dat de wegen van vader en zoon in het voetbal elkaar zo vaak blijven kruisen als die van Blind senior en junior bij Ajax en Oranje. Meestal zijn het vluchtige ontmoetingen. Zoals die van Sydney van Hooijdonk, spits van Heerenveen, met zijn vader Pierre, die in de raad van commissarissen van NAC zit. Uitslag van het bekerduel: 1-2, met twee goals van de ‘kleine’ Van Hooijdonk.

Pierre van Hooijdonk was ook spits, topscorer van de eredivisie in 2002 met 24 goals voor Feyenoord. Sydney kan die prestatie evenaren. Hij staat met 16 goals bovenaan de topscorerslijst. Xavi Simons (15 treffers) is een van zijn concurrenten voor de titel. De middenvelder van PSV is de zoon van Regillio Simons, oud-prof van onder meer Fortuna, NAC en Willem II.

De genen spelen daarin een rol, maar het ideale genenpakket voor topsport bestaat niet, aldus Hidde Haisma, emeritus hoogleraar farmaceutische genmodulatie in de Volkskrant. Als een kind dezelfde fysiek heeft als zijn vader, is dat zichtbaar. Maar ook of een kind dezelfde trainingsdiscipline aan de dag legt, is erfelijk belast. Van persoonskenmerken, intelligentie en mentaliteit blijkt de genetische component gemiddeld zo’n 50 procent uit te maken.

Koeman onder de lat

Dat verklaart wellicht dat Ronald Koeman junior in navolging van zijn vader het betaald voetbal heeft gehaald, maar dan niet als centrale verdediger, maar als keeper. De mooie wreeftrap heeft de doelman van Telstar wel van zijn pa geërfd. Tijdens een vakantie schoot Koeman senior een paar balletjes op zijn zoon en hij was onder de indruk van de wijze waarop hij die stopte. Het vaderlijk advies: “Misschien moet je dat eens proberen?”

De huidige bondscoach zit geregeld op de tribune bij Telstar. Hij kijkt als een trainer naar de wedstrijden van zijn zoon, hij is trots op hem, maar ook streng. Ronald junior weet dat er sowieso extra op hem wordt gelet, vertelde hij onlangs in Voetbal International: “Ik zie het vooral als een nadeel dat ik Koeman heet. Mensen hebben bepaalde verwachtingen van je. Er wordt anders naar je gekeken. En dan heb ik ook nog dezelfde voornaam. Het zou wat rustiger zijn als ik Kees, Jan of Piet had geheten.”

De druk op jonge voetballers met een vader die naam heeft gemaakt in dezelfde sport, is groot. Maar ze krijgen de wetten en mores van die soms harde wereld met de paplepel ingegoten. Een betere begeleiding kun je je vermoedelijk niet wensen.

‘Zelf afgedwongen met prestaties’

In de huidige clubleiding en technische staf van Ajax hebben veel oud-spelers een zoon in de jeugdopleiding van een profclub. Een van de kinderen van Klaas-Jan Huntelaar voetbalt bij Vitesse, Gabriel Reiziger (van Michael) speelt bij PEC Zwolle en Joe van der Sar, ook een keeper, staat onder de lat in het universiteitsteam van Pittsburgh. De kinderen van oud-profs stapten aan de hand van hun beroemde vader al op heel jonge leeftijd de voetbalwereld in. Zoals Lennox Heitinga, die in de jeugd van Ajax (onder 12 jaar) speelt. Zijn pa is hoofdtrainer van het eerste.

“Lennox is van jongs af aan geconfronteerd met dit leven. Toen ik nog speelde, was het: voetbal, voetbal, voetbal. Hij is begonnen bij AFC en daar opgevallen. Mocht hij op zondagen meetrainen bij Ajax en uiteindelijk is hij aangenomen. Ik ben zeker niet zijn kruiwagen geweest, hij heeft het zelf afgedwongen met zijn prestaties. Dat hij potentie heeft is leuk, maar je moet het wel relativeren. Mijn vrouw zegt elk jaar: gefeliciteerd dat je verder mag, geniet ervan, want het kan ook zomaar je laatste seizoen zijn.”

Bruine band in judo

De vrouw van Heitinga, Charlotte Sophie Zenden, komt uit een sportfamilie. Oud-judoka Pierre Zenden is haar vader, voormalig voetballer Boudewijn is haar broer, en zijn zoon speelt bij de jeugdopleiding van PSV. Heitinga: “Charlotte heeft zelf de bruine band in judo. Dus sport zit erbij ons thuis ingebakken, ook bij onze twee dochters. De oudste danst en tennist. Lennox heb ik de liefde voor het voetbal geprobeerd bij te brengen, maar ook de basistechniek, aannemen van een bal, manier van trappen.”

“Het grappige is dat hij een heel ander type is dan ik. Een beetje flegmatiek, hij speelt ook op een andere positie. Dat is prima, hij moet het zelf allemaal ontdekken en zijn plezier eruit halen. Ik bemoei me niet met hem als ik langs de kant sta te kijken. En dat zijn vader nu trainer is van Ajax, daar moet hij mee dealen. Er zal best weleens iets over worden gezegd op school of zo. Maar hier bij Ajax is hij gewoon Lennox, en niet de zoon van.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: