Vader Nouri schenkt shirt aan supportershome

Hij schonk het shirt waarin zijn zoon zijn debuut maakte in het eerste elftal van Ajax aan het nieuwe supportershome van de club.



"Hoe trots kan je weer zijn, na een geweldige opening voor de supporters kregen we vanavond wel een hele verrassing. De vader van Nouri kwam het debuutshirt van Nouri van zijn eerste wedstrijd in Ajax 1 aanbieden!"



"We hebben echt veel berichten en complimenten gehad maar deze kwam echt even aan. Wat een respect van de familie van Nouri', aldus de supporters van Ajax in een tweet.



Nouri maakte in september 2016 zijn debuut voor Ajax. Hij werd in juli 2017 onwel op het veld en liep daarbij ernstig hersenletsel op.



