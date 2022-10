Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor William Saliba

Voor de zoveelste keer kwam er een Franse voetballer door uit de banlieue. De voorstad in kwestie was Bondy. Hij leerde het profvoetbal bij Saint-Étienne en werd op zijn achttiende gekocht door Arsenal, dat hem drie keer uitleende. De laatste keer aan Marseille, waar hij meer dan vijftig wedstrijden speelde, Champions League haalde en Ligue 1 Jonge Speler van het Jaar werd. Vaak had ik deze centrale verdediger nog niet gezien voordat zaterdag mijn mond openviel tijdens zijn wedstrijd tegen het kansloze Tottenham Hotspur en de kansloze Harry Kane.

Arsenal maakt net als drie andere clubs kans op de titel, onder leiding van Thomas Partey, als die niet wordt opgesloten wegens verkrachting. Ajax heb ik wel zien spelen, PSV trouwens ook. De conclusie die we kunnen trekken is dat Van Gaal nog beter is dan we denken.

