US Openwinnares Coco Gauff: ‘Mijn moeder heeft me geleerd dat tennis is wat ik doe, niet wie ik ben’

Coco Gauff won in New York haar eerste grandslamtoernooi. Beeld Al Bello/Getty Images

Toen ze 15 jaar oud was en de wereld op Wimbledon kennismaakte met haar zeldzame talent, ontstond het verhaal. Er werd Coco Gauff een gouden toekomst voorspeld. Maar de verwachtingen en de druk landden als een zware last op haar schouders. Het voelde voor Gauff alsof ze haar eerste grandslamtoernooi eigenlijk móést winnen op haar vijftiende. Dat ze geen tijd had om rustig volwassen te worden en haar spel te verfijnen. Twee jaar later, op haar zeventiende, las ze overal dat het haar niet gelukt was om op dezelfde leeftijd als Serena Williams een eerste major te winnen. “Alsof er een tijdslimiet zat op wanneer ik er eentje moest winnen.”

Onder die hoogspanning zijn tal van tennistieners vermorzeld. Ze waren niet bestand tegen de immense verwachtingen van de media, de fans, de meningenmaatschappij. De lijst met winnaars van grand slams voor junioren van wie daarna nooit meer iets werd vernomen is lang; de druk die jonge atleten ervaren omdat ze op jonge leeftijd ergens uitmuntend in zijn, is nauwelijks voorstelbaar. Laat staan als je uit de Verenigde Staten komt. Als je de nieuwe Venus en Serena in één moet worden. En eigenlijk liever gisteren dan vandaag.

Gauff had een paar jaar nodig om aan die wereld te wennen. Ze ging niet kopje onder. Integendeel, ze vond een manier om er kracht uit te putten. Tien minuten voor haar US Openfinale scrolde ze op X (voorheen Twitter) nog even door berichten van mensen die voorspelden dat Aryna Sabalenka zou gaan winnen. “Dat bracht het heilige vuur in me naar boven,” vertelde ze nadat ze ‘eindelijk’ de belofte had ingelost door in drie sets te winnen van de Belarussische: 2-6, 6-3, 6-2.

Geen zenuwen

Uitgerekend in New York loste ze de belofte in. Nog altijd als tiener, al voelt het alsof ze ouder is. Omdat ze al een paar jaar rondloopt, maar vooral omdat al die gouden voorspellingen haar vroeg volwassen hebben gemaakt. Ze heeft geleerd van fouten, is gewend geraakt aan druk, vindt het normaal dat 24.000 mensen hun kelen schor schreeuwen voor haar. Ze kan het als jonge vrouw allemaal aan, omdat ze er al jaren voor is opgeleid.

Gauff had besloten het anders te doen dan vorig jaar op Roland Garros, toen ze haar eerste grandslamfinale speelde. Toen visualiseerde ze zichzelf vooraf als winnares. Wilde ze te graag. En was Iga Swiatek uiteindelijk veel te goed. “Toen Iga de trofee kreeg, heb ik mijn ogen geen moment van haar afgehouden. Ik wilde voelen hoe het voor haar voelde.”

Op de US Open slaagde Gauff erin de finale als een gewone wedstrijd te zien. Toen ze vrijdagavond merkte dat ze toch iets te veel bezig was met de titel, belde ze met haar vriend om over andere dingen te kletsen.

Op de wedstrijddag was ze aanvankelijk niet nerveus, maar toen Sabalenka haar in de eerste set alle hoeken van de baan liet zien, veranderde dat. Gauff lastte een korte toiletpauze in, gooide een plens water in haar gezicht en drukte de virtuele resetknop in. Ze kantelde de partij door de ballen voor haar tegenstander een fractie moeilijker te maken. De verdedigingskunstenaar in Gauff kwam naar boven, ze dwong Sabalenka tot het maken van fouten. De steun van het luidruchtigste tennispubliek ter wereld deed de rest.

Fractie van opluchting

Een paar uur na de finale gaf Gauff een dijk van een persconferentie, waarin ze vertelde over hoe ze de afgelopen jaren was gevormd. Hoe Venus en Serena Williams haar als zwart meisje in staat stelden om te dromen. Hoe ze tijdens de finale op het grote scherm alle beroemde eregasten had gespot en genoot van hun aanwezigheid. En over de levenslessen van haar grootouders en ouders.

“Toen ik mijn vader na het matchpoint omhelsde, kon ik zijn gezicht niet zien, maar ik hoorde hem huilen. Ik heb die man nooit horen huilen. Op zijn T-shirt stond ‘imagine’. Het hoeft niet bij dromen te blijven, je kunt ze realiseren. Mijn moeder heeft me geleerd dat tennis is wat ik doe, niet wie ik ben. Vroeger werd mijn eigenwaarde bepaald door mijn resultaten. Daarom voel ik nu vooral blijdschap en slechts een fractie opluchting. Want op dit punt in mijn carrière doe ik het voor mezelf, niet voor anderen. Ik weet dat de verwachtingen vanaf nu alleen maar groter zullen worden. Maar ik ben er klaar voor. Ik omarm het.”