Urby Emanuelson gaat stoppen: ‘Niet makkelijk om voetbal los te laten’

Urby Emanuelson. Beeld Linda Stulic

Ze stonden nog niet zo lang geleden na hun onderlinge wedstrijd even bij te kletsen: Urby Emanuelson, Klaas-Jan Huntelaar en Maarten Stekelenburg. Over wat de toekomst hun brengen zou. Dat het einde van hun loopbaan in zicht is – en wat dan? Ze wisten het eigenlijk geen van drieën. Emanuelson: “Voetballen is het mooiste, het leukste en je doet het al je hele leven. Het is niet makkelijk om dat los te laten.”

Emanuelson (34) bewandelt de middenweg. Hij is nog selectiespeler van FC Utrecht, maar hij heeft ook een andere rol bij de club: die van talentenbegeleider. Emanuelson tekende een contract tot 2023. Als hij morgen zou besluiten om te stoppen met voetballen, breidt hij die andere functie uit. “FC Utrecht is ambitieus, de club is op tal van vlakken aan het professionaliseren. Ik heb lang met technisch directeur Jordy Zuidam gesproken. Hij wil me graag behouden voor FC Utrecht, ook na mijn carrière.”

Urby Emanuelson met Zlatan Ibrahimovic bij AC Milan (2012). Beeld REUTERS

Mentale kracht

Vol bewondering kijkt Emanuelson naar de voetballers van zijn generatie die maar niet van opgeven weten. Luis Suárez, met wie hij bij Ajax speelde, floreert bij Atlético Madrid en haalt zijn gram op Barcelona. Dat trainer Ronald Koeman niet meer met hem door wilde, vond Suárez tot daaraan toe. Wat de Uruguayaan echt dwarszat, was dat ze hem vertelden dat hij te oud was en niet langer op topniveau kon spelen.

Atlético gaat nu aan kop in La Liga en Suárez (34) staat met zestien doelpunten tweede op de topscorerslijst van Spanje. Alleen zijn vriend Lionel Messi (33) heeft er twee meer gemaakt.

Klaas Jan Huntelaar en Urby Emanuelson. Beeld ANP

Emanuelson wijst op de mentale kracht die het vergt om over zo’n lange periode op zo’n hoog niveau het verschil te maken. Hij neemt zijn hoed af voor Zlatan Ibrahimovic, 39 jaar inmiddels en als spits van AC Milan nog altijd de schrik van de Serie A. “Zlatan is een fenomeen. Hij heeft een geweldig sterk lijf. Natuurlijk heeft hij dat voor een deel meegekregen van moeder natuur, maar het begint allemaal in je hoofd. Mentaal is Zlatan ongeëvenaard. En hij brengt dat over op zijn omgeving. Er waait een andere wind bij Milan sinds hij daar is teruggekomen. Ik heb hem meegemaakt in een eerdere periode bij de club. Als je liep te pielen met de bal voor het doel, dan greep hij je in je nek. En hard ook. Hij accepteerde niets. Geen bullshit, zei hij dan. Een kans móest een goal zijn. Hij had gelijk: in de Serie A krijg je in een wedstrijd maar één kans. En zo voetbalt hij op zijn 39ste nog steeds: niks morsen. Daar heb je veel geestkracht voor nodig.”

Veel van Emanuelsons generatiegenoten hebben hun kicksen al voorgoed opgeborgen, onder wie Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. Daar kwam Ron Vlaar (36) vorige week bij. Hij was het revalideren beu na wéér een knieblessure. Emanuelson: “Op een gegeven moment ben je het zo zat dat je lijf niet meer doet wat jij wilt. Het is frustrerend en eenzaam als dat lang duurt. Ik heb ook diep respect voor Arjen Robben. Hij is in zijn carrière al zo vaak geblesseerd geweest en nu is hij op zijn 37ste nog steeds bezig om weer fit te raken. Om weer wedstrijden te kunnen spelen. Al is het maar een half uurtje of een helft.”

Beeld ANP

Liefhebber

Wat Emanuelson ziet als hij Robben bij FC Groningen op het trainingsveld ziet ploeteren? “Ik zie vooral een liefhebber. Arjen is een speler van wereldniveau geweest, maar door alle fysieke tegenslagen heeft hij minder kunnen spelen dan hij had gewild. Het lijkt alsof hij in zijn hoofd nog niet klaar is met het spelletje. Hij was na Bayern München al een jaar gestopt en is toch op die beslissing teruggekomen. Dat doe je volgens mij alleen als je het gevoel hebt dat het boek nog niet af is.”

Ook Stekelenburg (38) en Huntelaar (37) zijn op hun ‘ouwe dag’ nog aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Emanuelson refereert aan het gesprek dat de drie eerder dit seizoen hadden. “Wat was er makkelijker geweest voor Maarten Stekelenburg om na zijn tijd bij Everton, waar hij de laatste jaren niet heeft gespeeld, een punt te zetten achter zijn loopbaan? Hij heeft dat niet gedaan en kijk nu waar hij staat. Hij speelt in de Europa League en heeft toch maar mooi een record op zijn naam: dat van oudste Ajacied aller tijden in de eredivisie.”

Ron Vlaar probeert Emanuelson de bal te ontfutselen tijdens een training van het Nederlands elftal in Katwijk (2005). Beeld ANP

Volgende stap

Voor Huntelaar hoopt Emanuelson dat hij de komende maanden bij Schalke 04 nog aan zijn trekken komt. De transfer van de spits – halverwege het seizoen dat zijn laatste als prof moet worden – noemt hij ‘typisch Klaas’. “Klaas heeft nooit voor de makkelijkste weg gekozen. Dat is de rode draad in zijn voetballeven. Hij heeft overal voor zijn plek en voor zijn goals moeten vechten, bij zijn clubs en in Oranje. Hij zoekt dat ook op. En je voelt je als sportman toch gestreeld als de club waarvan je houdt in moeilijke tijden bij jou aanklopt. Natúúrlijk speelt dat mee.”

Veel soelaas heeft de transfer Schalke 04 nog niet geboden. Huntelaar speelde door een kuitblessure pas tien minuten mee. Emanuelson sprokkelt de laatste weken bij FC Utrecht meer speeltijd bij elkaar, maar alleen als invaller. “Het is ook mijn rol binnen de selectie om de jonge spelers wegwijs te maken in het profvoetbal. Als een jeugdspeler als Tommy St. Jago bij ons basisspeler wordt, wat is dan zijn volgende stap? Daar praat ik nu veel met hem over. Hoe hij ook een leider kan worden in het veld. Hoe hij zelf spelers, die weer jonger zijn dan hij, bij de hand moet nemen.”

“Eén keer per week zit ik aan tafel met de mental coach van de club. Dat zijn leerzame gesprekken. Ik ga zelf nooit voor een groep staan, er schuilt geen trainer in mij. Maar met mijn ervaring kan ik individueel jonge spelers coachen. Het is ook de bedoeling dat ik op termijn meer bij de jeugdopleiding word betrokken. Ik heb al een aantal trainingen van FC Utrecht onder 18 gezien. Maar zolang ik nog voetballer ben, ligt mijn prioriteit bij het eerste elftal.”