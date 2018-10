Urbanus weg: Amsterdam Pirates op zoek naar nieuwe coach

Een coach als Urbanus is niet eenvoudig te vervangen

Urbanus, die met uitzondering van het seizoen 2014 sinds 2010 hoofdcoach was van Pirates, kijkt ondanks het opnieuw mislopen van de lands­titel positief terug op zijn tijd bij de club.



Hoogtepunten waren het winnen van de landstitel in 2011 en de European Champions Cup, de Champions League van het honkbal, in 2016.



Nieuwe coach

"Die titels maken tastbaar wat ik hebt bereikt als coach van Pirates. Naast de prijzen blijft het beter maken van spelers en een team klaarstomen om te presteren het mooiste aan het coach zijn. Daarom sluit ik niet uit dat ik ooit weer op het veld sta. Honkbal zit in mijn hart."



Pirates weet dus al een tijdje dat Urbanus stopt. Een nieuwe coach is echter nog niet gevonden. De club voert gesprekken met meerdere kandidaten, maar John Witte, hoofdsponsor en adviseur van Pirates, wil niet op namen ingaan. "We hopen zo spoedig mogelijk iemand te presenteren, maar een coach als Urbanus is niet eenvoudig te vervangen."