Upamecano stond op de rand van een zenuwinzinking door Haaland

Een 4 voor Dayot Upamecano

In de voorbeschouwing vertelde De Ligt hoe goed Haaland was. Dat je hem moest bestrijden met het hele elftal. Alles was toegespitst op De Ligt vs Haaland. Alleen speelde Upamecano op Haaland en niet Matthijs en ook niet ‘het hele team’. De Ligt moest doordekken op De Bruyne en andere doorkomende middenvelders. Guardiola had een foefje in de achterzak. Twee keer schoof De Bruyne naar links en Haaland naar rechts. Het was genoeg om Upamecano op de rand van een zenuwinzinking te brengen. Hij ging gekke dingen doen en hield er niet meer mee op. Wat hij nodig had was een bètablokker, want zijn hartslag vloog omhoog zodra hij De Bruyne zag aankomen. Bayern, de ‘klassieke Europese club’ aldus Sierd, had geen kans tegen City, ‘gefinancierd vanuit een Arabisch land’. De voormalige koloniale mogendheid kreeg klop. Revanche voor de Arabieren.

Dayot Upamecano (Bayern) met Erling Haaland (Manchester City), dinsdag in de kwartfinale van de Champions League. Beeld PETER POWELL/EPA

