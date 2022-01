Unicum voor Magnus Carlsen bij prestigieus toernooi Wijk aan Zee

Magnus Carlsen. Beeld ANP

Voor Carlsen, al meer dan een decennium de beste schaker ter wereld, stond op de slotdag nog een partij tegen Daniil Doebov op het programma. De Rus moest het toernooi vrijdag echter verlaten wegens een positieve coronatest. Daardoor krijgt Carlsen zondag zonder te spelen het punt cadeau.

De Noorse grootmeester eindigt in Wijk aan Zee ongeslagen op 9,5 punten. De Nederlander Anish Giri, die in de tweede ronde verloor van Carlsen, staat na twaalf ronden op de vierde plek met 7 punten. Hij moest zaterdag met wit genoegen nemen met remise in zijn duel met de Zweed Nils Grandelius.

Van Foreest achtste

De aftredende titelhouder Jorden van Foreest, die vrijdag landgenoot Giri versloeg, kwam met zwart remise overeen met de Pool Jan-Krzysztof Duda. Van Foreest neemt met 6 punten de achtste plek in.

“Magnus Carlsen heeft een sterk toernooi gespeeld,” liet toernooidirecteur Jeroen van den Berg weten. “Zijn achtste overwinning in Wijk aan Zee is een unicum in de geschiedenis van het Tata Steel Chess Tournament. In schaaktechnisch opzicht is het ook zeker een succesvol toernooi geworden. Ik ben trots op iedereen in de organisatie. Met veel inspanningen hebben we de uitdagingen rondom het coronavirus zo goed mogelijk het hoofd weten te bieden.”