Underdog Europa gokt op teamspirit tegen VS

Het twaalf man tellende Amerikaanse team, geleid door captain Steve Stricker, bevat acht namen uit de top tien en zes Majorwinnaars. Toegegeven, de nummer één van de wereld, de Spanjaard Jon Rahm, komt uit voor Europa, maar de volgende Europeaan is Viktor Hovland op plek veertien. De gemiddelde ranking van het Amerikaanse team is 9, tegenover 31 voor Europa. Op papier is het duidelijk: de Amerikaanse golfers zijn de grote favoriet.

Desondanks acht team Europa zich absoluut niet kansloos in deze 43ste editie van de Ryder Cup, die vanaf vrijdag tot zondag wordt gehouden op de golfbaan Whistling Straits in de staat Wisconsin. Het is in de afgelopen drie decennia zeker niet de eerste keer dat team Europa op papier flink onderdoet voor de Amerikanen. Toch wist Europa zeven van de laatste negen edities te winnen. Hun grote troef daarbij is iets waar veel golfers in het dagelijkse bestaan weinig mee te maken krijgen: teamspirit.

“Ik heb het al zo vaak gezegd en toch blijft het waar: de Ryder Cup is een kans voor Europese golfers om te laten zien dat Amerika dan wel het geld, de banen en het goede weer mag bezitten, maar dat dat niet automatisch betekent dat ze een monopolie op ambities hebben,” aldus Tony Jacklin, die in 1987 als captain Europa naar hun allereerste winst op Amerikaanse bodem wist te leiden.

Recordhouder

Voor die teamspirit gokt de Europese captain Pádraig Harrington op ervaren teamspelers die weten wat het betekent om in de Ryder Cup te spelen, zoals de Spanjaard Sergio García, de Noord-Ier Rory McIlroy en de Engelsen Paul Casey, Tommy Fleetwood, Ian Poulter en Lee Westwood. Garcia, die zich opmaakt voor zijn tiende Ryder Cup, is zelfs recordhouder in het aantal behaalde punten in het toernooi (25,5).

“Het maakt ons niet uit of we de favoriet of de underdog zijn,” aldus de Britse golfer Fleetwood in de Britse krant The Times. “We komen opdagen, worden een team en winnen dan vaker wel dan niet de afgelopen jaren.”

De Ryder Cup kent een veel uitbundiger sfeer dan andere golftoernooien, met ook veel fanatieker en luidruchtiger publiek dat vaak met Amerikaanse dan wel Europese vlaggen staat te zwaaien. De Europeanen lijken daar beter in te gedijen dan de Amerikanen. “Wanneer wij samenkomen, voelt het bijna als een feestje,” aldus Jamie Donaldson, de golfer uit Wales die in 2014 op het Schotse Gleneagles de overwinning voor Europa binnensleepte. “In de Europese kleedkamer is het alsof je met je maten speelt. Dat komt omdat we op de Europese Tour meestal in hetzelfde hotel slapen en dan ’s avonds samen eten,” zegt Donaldson in gesprek met de BBC. “In Amerika blijft iedereen op zijn kamer en is het een roomserviceparadijs.”

Niet dat de Europeanen onderling allemaal vrienden zijn. Van de huidige captain Harrington is bekend dat hij in het verleden geregeld met García in de clinch heeft gelegen. Harrington: “Die animositeit wisten we altijd opzij te zetten. Tijdens de Ryder Cup stonden we elkaar te omhelzen.”

In de clinch

Of dat de Amerikanen gaat lukken, is nog maar de vraag. Twee van hun sterren liggen al een tijdje met elkaar in de clinch. Vooral op sociale media maken Brooks Koepka en Bryson DeChambeau elkaar het leven zuur. Afgelopen juni vroeg DeChambeau, de gespierde golfer die bekendstaat om zijn enorm verre slagen, tijdens een toernooi of de beveiliging wilde ingrijpen, omdat het publiek ‘Brooksie’ naar hem bleef roepen. Koepka reageerde met een Instagrampost waarin hij toeschouwers die om dit vergrijp van de baan werden gestuurd, gratis bier aanbood.

De Amerikanen proberen dat vuurtje nu toch snel te blussen. Met de teamgeest zit het wel snor, aldus captain Steve Stricker, die deze week zei uitgebreid met beide spelers te hebben gesproken. “Dit hele team is trots om voor Amerika te spelen en het rood-wit-blauw te mogen dragen.” Koepka heeft al laten weten dat hij met iedereen door een deur kan als ‘het maar voor een week is’. En DeChambeau zei dinsdag dat hij al met Koepka had gedineerd en dat er geen probleem was.

Team Europa is gewaarschuwd. Captain Harrington weet uit ervaring dat het oplossen van ruzie binnen het team ook een enorme plus kan zijn. “Als twee spelers er samen uit kunnen komen, dan ziet de rest van het team dat ook en zullen ze nog meer naar elkaar toe trekken. Dan kan het je een enorme boost geven.”