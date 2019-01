Uli Landvreugd verlengt contract bij koploper AFC

Landvreugd is sinds dit seizoen coach bij AFC en hij presteert tot nu toe uitstekend. AFC won zondag door doelpunten van Raily Ignacio en Fouad Belarbi met 2-0 bij FC Almere City en vergrootte zo de voorsprong op nummer twee IJsselmeervogels op de ranglijst naar vier punten.



AFC versterkte zich in de winterstop met verdediger Cody Claver (sc Cambuur) en aanvaller Vincent Weijl (speelde in het verleden onder andere in de jeugd van Ajax, AZ en FC Liverpool).



De amateurs van Ajax lijken langzaam afstand te nemen van de degradatiezone in de zaterdag derde divisie. De ploeg van coach Yuri Rose won door doelpunten van Kenneth Misa Danso en Ralph Jurka met 2-0 bij FC Lisse. Ajax staat na de zege op de dertiende plaats met 22 punten zes punten boven een nacompetitieplek.



Nacompetitie

Voor de Dijk lijkt een plaats in de nacompetitie het hoogst haalbare. De ploeg uit Amsterdam-Noord verloor thuis met 2-0 van ONS Sneek en deelt met slechts acht punten uit achttien duels de laatste plaats met Eemdijk.



OFC moet het de komende vier tot acht weken stellen zonder topscorer Reda Kharchouch (tot nu toe achttien doelpunten) . De aanvaller heeft een scheurtje in zijn hamstring. Zonder Kharchouch won OFC de topper in de zondag derde divisie thuis tegen UNA met 3-0. Verdediger Mike Brantjes (twee) en Edip Biberoglu maakten de doelpunten voor OFC dat op de vierde plaats staat op de ranglijst.



Cor Ten Bosch verlengde deze week zijn contract bij JOS Watergraafsmeer ook met een jaar. Ten Bosch zag de lijstaanvoerder van de zondag eerste klasse A gisteren een 3-1 voorsprong (doelpunten JOS van Reggie Schaap, Hanne Hagary en Allon Koene) tegen AFC'34 in de laatste vijf minuten weggeven: 3-3. JOS blijft koploper met vijf punten meer dan nummer twee Boshuizen.



Basketbal

De basketballers van Apollo hebben zich niet een tweede keer laten verrassen door het team van Basketball Academie Limburg. Apollo verloor de eerste wedstrijd van het seizoen in Weert, maar zaterdag nam de ploeg thuis revanche en won met 80-60.



Dimeo van der Horst was met zestien punten topscorer aan de kant van Apollo, dat nu met Feyenoord op de gedeelde achtste plaats staat. Die plek betekent aan het einde van de competitie play-offs.



De basketbalsters van Loon Lions uit Landsmeer hebben de laatste wedstrijd van het eerste deel van de competitie in Katwijk met 63-53 verloren van koploper Grashoppers. Tanya Bröring werd met twintig punten topscorer bij Lions. De Final Four wordt gespeeld in Landsmeer.



Lions speelt komende vrijdag in de tegen Binnenland uit Barendrecht en Grashoppers treft Lekdetec uit Bemmel. De winnaars spelen zaterdagavond de finale. De ploeg die de eindstrijd wint, is winterkampioen.



Monsterzege VOC

De handbalsters van koploper VOC lijken na een nieuwe monsterzege klaar voor de competitiekraker volgende week tegen nummer twee Quintus in Kwintsheul. De ploeg uit Amsterdam-Noord won de Noord-Hollandse derby tegen hekkensluiter SEW uit Nibbixwoud na een 24-10 ruststand met 45-26.



Koploper VOC, dat tot nu toe in de competitie in dertien wedstrijden slechts één punt verspeelde, wacht zaterdag waarschijnlijk een zwaardere tegenstander. Quintus won tot nu toe twaalf van de dertien competitieduels en verloor alleen van VOC.



Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben ook de tweede competitiewedstrijd van het jaar verloren. Landskampioen TOP uit Sassenheim was in Amsterdam met 27-21 te sterk. Bij rust was de stand nog gelijk (13-13), maar direct na rust liep TOP uit naar 18-13 voorsprong. Die tik kwam Blauw-Wit niet meer te boven.



De Amsterdammers staan door de nederlaag op de vijfde plaats met twee punten minder dan nummer vier LDODK. De beste vier ploegen plaatsen zich voor de play-offs