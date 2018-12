Uitspraak uitgesteld: Ajaxfans welkom in achtste finales

De tuchtcommissie van de Uefa heeft de behandeling en uitspraak in de zaak rond het groepsduel tussen AEK Athene en Ajax uitgesteld tot zeker eind februari.



De Uefa onderzoekt of fans van de Amsterdamse club zich bij die wedstrijd hebben misdragen. Ajax heeft al een voorwaardelijke straf (uitwedstrijd zonder publiek) en de kans bestaat dat dit wordt omgezet in een definitieve straf.



Door het uitstel is de mogelijke straf in 'ieder geval niet van toepassing op de achtste finales', meldde Ajax maandag vlak voor de loting in Nyon.



Vuurwerk

Fans van de Griekse club gooiden op 27 november herhaaldelijk zwaar vuurwerk en voorwerpen in het bezoekersvak met 1200 Ajax-supporters. De aanwezige mobiele eenheid greep nauwelijks in.



Voor AEK dreigen zware sancties, maar de Uefa wil ook bepalen of Ajax straf verdient omdat supporters vuurwerk hebben teruggegooid.



Ajax kan nog tegen een mogelijke straf van de Uefa in beroep gaan.