Uitschakeling doet pijn bij Ajax: ‘We hebben pech gehad’

Drie jaar geleden nam Ajax afscheid van de Europa League. In februari keert de club terug op dat podium. Overwinteren in de Champions League was dit seizoen een brug te ver.

“We zitten behoorlijk kapot,” zei Donny van de Beek dinsdagavond kort na de 1-0 nederlaag tegen Valencia. Een verlies dat Ajax zich niet kon permitteren. Zowel de Spanjaarden als Chelsea – dat dinsdagavond met 2-1 won van Lille – zijn Ajax op de laatste speeldag van Groep H voorbijgestreefd. Van de Beek: “Ongelofelijk. Je begint als koploper aan deze wedstrijd en na negentig minuten sta je derde.”

Voor Ajax resteert een troostprijs: na het kerstreces mag de ploeg een verdieping lager verder bekeren. Trainer Erik ten Hag wilde niet zeggen of de Europa League voelt als een pleister op de wond. “Want die wond is nog te vers. Ik wil er nu niet aan denken.”

Bloedchagrijnig

Daley Blind deed dat wel, zij het schoorvoetend. Hij heeft de Europa League al eens gewonnen: in 2017, met Manchester United. Hij versloeg Ajax in de finale met 2-0. “Het is een mooi toernooi en we zullen zeker voor onze kansen gaan vechten. En wie weet kunnen we tot grote hoogte stijgen. Maar het is vooral politiek correct wat ik nu zeg. Ik ben bloedchagrijnig dat we uit de Champions League gekegeld zijn, omdat ik vind dat we op dat niveau thuishoren.”

Waar het dan is misgegaan? Blind vindt het lastig om daar de vinger op te leggen. “Want we hebben tien punten gehaald in een poule met Chelsea, Valencia en Lille. We hebben de meeste wedstrijden gedomineerd en goed voetbal gespeeld. Dan verdien je meer dan we nu hebben gekregen. Dat we in de hele campagne weinig gelukkig zijn geweest met de arbitrage, is geen excuus. We moeten niet naar anderen wijzen, maar kritisch kijken naar ons zelf.”

Donny van de Beek draaide er niet omheen: “Als we uit tegen Chelsea die twee bizarre rode kaarten niet hadden gekregen, was het daar echt geen 4-4 geworden. Dan win je die wedstrijd en ben je geplaatst voor de volgende ronde.” Ten Hag, iets diplomatieker: “We hebben wat pech gehad met een aantal VAR-momenten. Het heeft Ajax sowieso niet meegezeten in deze campagne.”

En met dat laatste doelde Ten Hag op de blessures van Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad – drie vleugelaanvallers. “Spelers als Promes en Neres voegen een belangrijk element toe aan ons spel: diepte. Het is frustrerend dat we die drie jongens op hetzelfde moment moeten missen. Zij zijn de angels van de ploeg. Hun afwezigheid heeft ook effect op het spel van de andere toonaangevende voetballers, zoals Dusan Tadic en Hakim Ziyech.”

Niet de beste wedstrijd

Ajax speelde tegen Valencia ook niet zijn beste wedstrijd, vond Van de Beek. “Toch had ik de tweede helft het idee dat de bal een keer goed zou vallen,” zei Blind. “We hadden de druk erop. Dat ging beter dan de eerste helft. Valencia toonde zich ook wat onzeker. Maar de laatste pass bij ons was telkens nét niet zuiver genoeg.”

Uiteindelijk was een treffer in de eerste helft, van Rodrigo, genoeg voor de Spaanse zege. Ajax ligt eruit. Van de Beek: “Natuurlijk wilden we graag door in de Champions League. Vorig seizoen haalden we bijna de finale, maar ik denk niet Ajax al structureel bij de Europese top hoort. Dan moet je nog wel wat stappen zetten. Of we de Europa League kunnen winnen? Dat lijkt me wat voorbarig. Al hebben we een paar jaar geleden wel de finale gehaald. Laten we proberen alles eruit te halen wat erin zit. Want we doen niet meer mee in de Champions League en daar moeten we mee dealen.”