Uitreiking award voor Speler van het Jaar in de Eredivisie, Ajacied Tiny Hoekstra genomineerd

Maandagavond wordt de award voor de Speler van het Jaar in de Eredivisie uitgereikt in DeFabrique in Utrecht. Bij de vrouwen maakt Ajacied Tiny Hoekstra kans. Er is geen mannelijke speler van Ajax genomineerd.